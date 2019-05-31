ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЕВРОПАРЛАМЕНТА

Главным итогом завершившихся на этой неделе выборов в Европарламент стала поляризация политического спектра законодательного органа. Две центристские фракции, "Европейская народная партия" и "Альянс социалистов и демократов", задававшие тон политике в ЕС последние десятилетия, впервые утратили традиционное правящее большинство. При этом отмечено "полевение" и "поправение" политического спектра — укрепились позиции либералов, евроскептиков и "зеленых". Итоги этих выборов в ЕП вполне могут изменить расклад сил в европейских структурах на ближайшие пять лет. По мнению экспертов, добиться согласия при выборе нового состава Еврокомиссии и ее руководителя станет сложнее – любому претенденту придется создавать коалицию, а это грозит затягиванием процесса.

Налицо дальнейшее усиление центробежных процессов в ЕС – если во Франции на парламентских выборах победят националисты, реальными станут очертания "Фрекзита" – выхода страны из ЕС. Новые экономические реалии побуждают власти, бизнес и население более тщательно считать собственные бюджеты и налоги. Тратить средства на поддержку небогатых "новых евродемократий" становится все накладнее, а приток мигрантов дает пищу националистическим настроениям. Таким образом, о принятии в ЕС и еврозону новых стран можно в ближайшем будущем забыть, а вот "растаскивание" объединения по "национальным квартирам" весьма вероятно. Что касается России, то усиление евроскептиков означает смягчение борьбы с нашими газопроводами: это прагматики, не желающие переплачивать за политические предпочтения евробюрократов, а российский газ, как ни крути, наиболее выгоден Европе.

ИТАЛЬЯНСКИЙ РИСК

Еще одним значимым для ЕС и еврозоны событием недели стала новость о том, что Еврокомиссия рассматривает возможность предложить дисциплинарные меры в отношении Италии в связи с ее высоким госдолгом. По данным статистики, этот показатель по итогам 2018 года вырастет до 132,2% с 131,4% к ВВП. Италия испытывает проблемы и с бюджетным дефицитом. Власти страны хотели принять его в размере 2,4 % ВВП на 2019 год, но после предупреждения от Брюсселя приняли на основе прогноза с дефицитом в 2,04%. Штраф за нарушение "евронорм" может составить 3 млрд евро, а по данным СМИ, даже выше. Власти страны заявляют, что будут бороться за пересмотр показателей, а в ЕС настаивают на пересмотре Римом ситуации с бюджетом – чем дефицит больше, тем хуже рост экономики. Италия уже является самой медленно растущей страной ЕС.

По мнению экспертов, сама идея оштрафовать государство, которое и без того испытывает финансовые проблемы, кажется странной. Ведь в этом случае ей придется искать дополнительные средства в бюджете или на долговом рынке, что лишь ухудшит ситуацию. С одной стороны, дела в Италии лучше, чем в той же Греции – ее экономика устойчива и диверсифицирована, в стране много высокотехнологичных компаний и международного бизнеса. С другой, если кризис пойдет по "греческому сценарию", последствия могут быть значительно хуже. Доля Греции в структуре ВВП еврозоны – 3%, а Италии – почти 20%. Это означает, что масштабный кризис в этой стране грозит обвалом финансовых рынков, а как максимум – глобальной рецессией, намного хуже, чем в 2008-2009 годах.

НА ТРОПУ ВОЙНЫ

Президент США Дональд Трамп продолжает политику торговых войн – он объявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится. Ранее он пригрозил закрыть границу с Мексикой, через которую сотни тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США. По мнению экспертов, от новых пошлин экономика Мексики потеряет порядка 15 млрд долларов, а также лишится рабочих мест, что закономерно приведет к росту безработицы и дополнительному оттоку мигрантов в США. Страна будет вынуждена пытаться перенаправить часть своих экспортных товаров в другие регионы. Однако сделать это совсем непросто. Тем более что другие страны тоже будут защищать свои рынки.

Власти Мексики назвали решение Трампа "ледяным душем". Они обещают "энергичный" ответ на новые пошлины, объявленные президентом США. Мехико отправляет в США делегацию для решения вопроса. Эксперты считают, что ответные меры Мексики в сторону США могут быть не столь эффективными, поскольку импорт продукции из США в Мексику более скромный и не дотягивает до 200 млрд долларов. А это составляет менее 10% всего импорта США. Однако и Мексика тоже может предпринять весьма болезненные для США меры, включая ослабление собственной валюты. При этом далеко не факт, что США остановятся в практике эскалации торговых войн. В Белом доме распробовали вкус дополнительных бюджетных поступлений от вводимых торговых пошлин. И это становится весомым аргументом за продолжение такой политики. В качестве возможной "новой жертвы" называют ЕС, Японию, Южную Корею и даже Канаду.

RENAULT+FIAT=БИЗНЕС

Одной из главных для бизнеса тем на этой неделе стала новость о возможном слиянии двух автомобильных гигантов – группы Renault и концерна Fiat. Вначале о том, что Fiat направил Renault необязывающее соглашении написали СМИ, а затем обе компании подтвердили, что изучают эти предложения. Результаты будут объявлены позднее. Пока сообщается, что бизнесы предложено слить с долями 50/50. Совет директоров объединенной компании будет состоять из 11 человек, Fiat и Renault получат в нем по 4 места, Nissan — 1 место. Сделка приведет к созданию предприятия совокупной стоимостью около 37 млрд долларов, производящего до 9 млн легковых автомобилей и пикапов ежегодно. Отмечается, что это совместное предприятие займет третье место по производству автомобилей в мире, уступив лишь концернам Volkswagen и Toyota. Ежегодная синергия от сделки прогнозируется в размере более чем 5 млрд евро.

Однако эксперты предполагают, что слияние может столкнуться с трудностями — от условий сделки до реструктуризации и политики. Кроме того, Renault и Fiat очень близки друг к другу и по географии, и по заполнению сегментов рынка, так что при слиянии могут конкурировать уже внутри общей компании. В настоящее время компания Renault уже состоит в альянсе с японскими Nissan и Mitsubishi, но партнерство стало проблематичным с момента ареста в ноябре прошлого года руководителя альянса Карлоса Гона, подозреваемого в сокрытии доходов. В "Ростехе" уже заявили, что возможное слияние Fiat Chrysler и Renault не повлияет на бизнес "АвтоВАЗа", который принадлежит французскому автоконцерну и "Ростеху".

КОМУ ПЛАТИТЬ ЗА "ДРУЖБУ"?

Вопрос о компенсации пострадавшим от ЧП с нефтепроводом "Дружба" пока остается открытым, но то, что платить придется "Транснефти", сомнений ни у кого не вызывает. Это признал и вице-премьер Дмитрий Козак. По его словам, эти затраты будут учитываться при утверждении ее дивидендов. Однако в среду стало очевидно, что на этот счет согласия у властей РФ нет: первый вице-премьер — министр финансов России Антон Силуанов заявил, что считает неправильным снижать дивидендные выплаты "Транснефти" из-за ситуации с трубопроводом "Дружба". По его мнению, государство не должно платить за "косяки" нефтетранспортной компании, также несправедливо перекладывать расходы на налогоплательщиков.

Советник президента "Транснефти" Игорь Демин в свою очередь заявил, что компания не обращалась и не собирается обращаться в правительство с просьбой о снижении дивидендов из-за инцидента, а также не согласна со словами Силуанова про "косяк компании" и считает это упрощенной оценкой, возможно основанной на информации от недоброжелателей. По мнению экспертов, ущерб, который по разным оценкам составит от 100 до 500 млн долларов – существенная, но некритичная сумма для "Транснефти". В прошлом году ее дивиденды составили 58 млрд рублей, что примерно вдвое больше, чем приблизительный размер убытков. В этом году компания сможет позволить себе и дивиденды, и компенсацию. С другой стороны, и государство без проблем обойдется без ее дивидендов – цены на нефть позволяют иметь профицитный бюджет, а дивиденды "Газпрома" вырастут вдвое.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БИТКОИНА

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — в четверг днем превысила 9 тысяч долларов впервые с мая 2018 года. Позже она несколько снизилась, но остается вблизи этой психологической отметки. В то же время стоимость другой популярной криптовалюты — Ethereum росла на 2,3%, а прочие дорожали не более чем на 2%. По данным портала CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 278,21 млрд долларов. На долю биткоина приходится примерно 52% рынка. По мнению экспертов, резкий рост цены биткоина в последнее время связан с увеличением спроса после периода консолидации цены. Это можно объяснить эффектом накопления. С точки зрения технического анализа, в растущем тренде есть периоды консолидации, когда рынок торгуется возле достигнутой ценовой планки, причём колебания постепенно затихают. Затем идёт резкий выход, чаще всего в направлении тренда.

Кроме того, биткоин дорожает на фоне падения нефтяных цен на 2-3% после выхода данных о росте её добычи в США и более слабом снижении коммерческих запасов нефти за прошлую неделю по сравнению с прогнозами. Глобально инвесторы задумываются о переходе от классических активов к альтернативным – а к ним в том числе относится биткоин — из-за внешнеполитической неопределенности и торговых войн. Сейчас есть накопленный риск в связи с геополитическими конфликтами, политика США по отношению к торговым партнерам утратила определенность. В этой связи инвесторы переходят из классического рынка в рынок криптовалют, который не зависим от различных санкций и политики, полагают эксперты.