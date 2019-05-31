МОСКВА, 31 мая /ПРАЙМ/. Российские аграрии к 31 мая засеяли яровыми культурами 47 миллионов гектаров, что на 12,4% больше, чем на аналогичную дату 2018 года, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Сев проведен на 89,8% прогнозной площади. В целом по стране в 2019 году во всех категориях хозяйств яровой сев планируется провести на площади 52,288 миллиона гектаров.

Яровые зерновые и зернобобовые культуры предполагается посеять на площади 29,548 миллиона гектаров. По состоянию на 31 мая яровые зерновые культуры посеяны на площади 27,1 миллиона гектаров (91,9% к прогнозной площади). Яровой пшеницей засеяно 11,3 миллиона гектаров (93% к прогнозу), ячменем — 7,5 миллиона гектаров (96%), кукурузой на зерно — 2,6 миллиона гектаров (100%).

Сев сахарной свеклы проведен на площади в 1,1 миллиона гектаров (100,5% к прогнозной площади). Подсолнечником засеяно 8 миллионов гектаров (103%), соей — 2,2 миллиона гектаров (73,2%).

Минсельхоз РФ ожидает, что валовый сбор зерна в России в 2019 году составит 118 миллионов тонн, урожай пшеницы может достичь 75 миллионов тонн. В 2018 году урожай зерна в России составил 113,255 миллиона тонн, включая 72,136 миллиона тонн пшеницы.