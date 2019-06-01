МОСКВА, 1 июн /ПРАЙМ/. Национальный и внутрисетевой роуминг законодательно отменяются в России с 1 июня, что, в частности, позволит россиянам не оплачивать входящие звонки в поездках по стране.

При этом технически крупные операторы связи в РФ уже отменили роуминг по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В декабре 2017 года — начале 2018 года "большая четверка" операторов (МТС, "Мегафон", "Вымпелком" и Tele2) значительно снизили цены на стоимость услуг для абонентов в национальном роуминге, в том числе при поездках в Крым (действовал при оказании услуг связи с использованием сети другого оператора). По данным ФАС, снижение стоимости в зависимости от услуг в среднем по операторам составило от 2 до 10 раз при нахождении абонента в сети другого оператора связи.

Затем в августе-сентябре прошлого года операторы отменили внутрисетевой роуминг (действовал при нахождении абонента в другом регионе, но в сети того же оператора). Входящие звонки были обнулены, цены на смс, мобильный интернет и исходящие голосовые соединения в поездках были установлены на том же уровне, что и в домашнем регионе, то есть снижены от 2,5 до 10 раз.

С 1 июня в РФ вступает в силу закон, который будет распространять принцип "роуминг как дома" не только на крупнейших операторов, но также и на всех операторов сотовой связи. Также вводится требование о бесплатных входящих звонках в национальном роуминге. Представители "большой четверки" сообщили РИА Новости, что с 1 июня все входящие звонки в поездках по РФ при регистрации в сетях других операторов будут бесплатными.