ПЕКИН, 1 июн — ПРАЙМ. Министерство коммерции Китая при решении о включении в "черный список" иностранных компаний и физических лиц будет руководствоваться четырьмя основными пунктами, заявил в субботу глава отдела международных договоров правового департамента минкоммерции Китая Ван Хэцзюнь.

Ван Хэцзюнь, слова которого опубликованы на сайте ведомства, сообщил, что "правительство Китая будет учитывать четыре основных фактора при принятии решения о том, включать или нет в список неблагонадежных субъектов ту или иную компанию или физическое лицо".

"Во-первых, будет оцениваться, осуществляют ли экономические субъекты какие-либо дискриминационные действия в отношении китайских предприятий, включая блокаду и прекращение выплаты кредитов, во-вторых, будет проверяться, не нарушают ли субъекты рыночные правила и культуру соблюдения договорных обязательств, преследуя некоммерческие цели", — сообщил он.

Помимо этого, будет учитываться, привела ли деятельность рассматриваемого экономического субъекта к материальному ущербу китайских предприятий и соответствующих отраслей, и, в четвёртых, будет оцениваться, представляет ли деятельность субъекта угрозу или потенциальную опасность для национальной безопасности Китая.

О решении создать соответствующий список министерство коммерции Китая сообщило в пятницу поздно вечером перед тем, как повысить пошлины на американский импорт на общую сумму в 60 миллиардов долларов.