ПЕКИН, 2 июн — ПРАЙМ. Китай открыт к продолжению переговоров с американской стороной по устранению торговых противоречий двух стран, однако если возникнет необходимость, Пекин будет бороться до победного гонца, говорится в опубликованной в воскресенье Госсоветом КНР книге по позиции Китая по торгово-экономическим консультациям с США.

"Китай, несмотря ни на что, не прогнется под давлением и выстоит перед любыми вызовами, которые появятся на его пути. Китай остается открытым к переговорам, но будет бороться до конца, если в этом будет необходимость", — говорится в документе.

Последний раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился в середине мая безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.

Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.