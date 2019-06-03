МОСКВА, 3 июн /ПРАЙМ/. Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут отменены, заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.

"Бизнесу и развитию экономики мешают устаревшие требования, и здесь слабым звеном являются "советские ГОСТы" — государственные стандарты, принятые до 1991 года. Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене", – сказал Абрамов.

По его словам, обновление фонда стандартов затронет порядка 10 тысяч ГОСТов.

"С 2012 года мы уже сократили средний возраст национального стандарта с 21 до 17 лет. В 2021 году, по поручению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, мы доведем этот показатель до 11 и даже 10 лет — эта задача решаема", – рассказал глава ведомства.

Согласно расчётам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

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