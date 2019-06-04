МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Лидер КНР Си Цзиньпин в качестве почетного гостя выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В качестве почетного гостя Си Цзиньпин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума", — сказал он.

Ушаков сообщил также, что президент РФ Владимир Путин и Си Цзиньпин на полях ПМЭФ примут участие в совместном энергетическом форуме.

"Это мероприятие совместно с китайским руководителем — встреча с участниками второго российско-китайского энергетического форума. На этой встрече будут присутствовать топ-менеджеры более 50 российских и около 60 китайских компаний и концернов", — рассказал Ушаков.

По его словам, в рамках данного форума стороны обменяются мнениями по вопросам развития сотрудничества в нефтегазовой сфере, альтернативной энергетики, энергоэффективности. "Будут, естественно, рассматриваться конкретные двусторонние проекты и инициативы, в том числе и в третьих странах", — рассказал Ушаков.

Представитель Кремля уточнил, что Путин и Си Цзиньпин выступят на этом форуме.

Петербургский международный экономический форум в 2019 году пройдет 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.