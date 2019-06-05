МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев снизились в мае на 0,1 процентного пункта — до 9,3%, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ РФ.

"Медианная оценка инфляции, ожидаемой в ближайшие 12 месяцев, составила 9,3% (в апреле — 9,4%)", — говорится в комментарии.

Как отмечает регулятор, такая динамика инфляционных ожиданий отражает исчерпание влияния повышения ставки НДС и других временных факторов. Несмотря на снижение, краткосрочные ожидания экономических агентов, по данным ЦБ, остаются на повышенном уровне. Сохранился понижательный тренд в долгосрочных инфляционных ожиданиях участников финансового рынка, которые приблизились к 4%.

При этом, по данным регулятора, в последние месяцы значительно увеличился разрыв между ожидаемой и наблюдаемой инфляцией (до 1,1%): респонденты ожидают ее замедления уже в следующем году.

"В то же время оценки инфляционных ожиданий домохозяйств на ближайшие 12 месяцев, рассчитываемые Банком России с использованием данных опросов ООО "инФОМ", продолжили наблюдаемое с февраля 2019 года снижение. Их значения тем не менее остаются высокими (на уровне конца 2016 года)", — отметили в ЦБ.