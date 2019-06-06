С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Структура Газпромбанка и итальянская Ansaldo Energia в четверг на площадке ПМЭФ подпишут меморандум о создании совместного предприятия по производству газовых турбин, сообщил РИА Новости глава совета директоров "Банка Интеза" Антонио Фаллико.

"Сегодня будет подписан меморандум, в котором будет идти речь о создании совместного предприятия с участием с российской стороны одной из компаний, входящих в группу Газпромбанка. Я могу сказать, что речь будет идти о производстве газовых турбин", — сказал Фаллико в кулуарах ПМЭФ.

По его словам, такое соглашение позволит России больше не закупать турбины такого типа за границей.

Также он отметил, что СП будет на 50% принадлежать итальянской компании Ansaldo Energia, которая занимается энергетическим машиностроением. Остальные 50% будут принадлежать структуре Газпромбанка.

"Они уже договорились обо всех деталях, они над этим проектом работают два года. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать итальянскую компанию", — заключил Фаллико.