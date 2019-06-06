МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в июне составит 0,2–0,3% после майских 0,3%, а годовая замедлится до 4,8–4,9% с зафиксированных в последнем весеннем месяце 5,1%, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина инфляции".

"По оценке Минэкономразвития России, инфляция по итогам июня составит 0,2–0,3% месяц к месяцу. Годовые темпы инфляции опустятся до 4,8–4,9 % год к году из-за эффекта высокой базы июня прошлого года", — говорится в документе.

Авторы доклада отмечают, что в мае текущего года годовые темпы роста потребительских цен продолжили снижаться – до 5,13% с 5,17% в апреле.

В продовольственном секторе в мае наблюдалось ускорение роста цен в годовом выражении — до 6,4% с 5,9% в феврале–апреле вследствие эффекта низкой базы мая предыдущего года, вместе с тем непродовольственная инфляция резко замедлилась – до 3,8% с 4,5% в апреле, что Минэкономразвития связывает с эффектом высокой базы прошлого года, когда во втором квартале сильно подорожал бензин.

Динамика цен на услуги в мае практически не изменилась: их рост по сравнению с маем 2018 года составил 5,1% против апрельских 5%.

Ранее в четверг официальные данные по инфляции за май и первые пять месяцев года в целом опубликовал Росстат.

В докладе говорится также, что инфляция в РФ по итогам 2019 года может опуститься ниже 4% при стабильном курсе рубля и хорошем урожае.

"В соответствии с базовым вариантом сценарных условий прогноза социально-экономического развития до 2024 года, утвержденных правительством РФ в апреле, темпы роста потребительских цен в целом за 2019 год составят 4,3%. Вместе с тем риски данного прогноза смещены вниз. При стабильном курсе рубля и хорошем урожае инфляция по итогам года может опуститься ниже 4%", — говорится в документе.