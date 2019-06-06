С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Росстату проще пройти путь реформ при дополнительной поддержке извне, в первую очередь Минэкономразвития, заявил РИА Новости глава статистического ведомства Павел Малков.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах ПМЭФ сказал журналистам, что Росстат должен быть независим от органов, которые планируют экономическую политику, и его необходимо выводить из-под подчинения Минэкономразвития.

"Сейчас мы представили стратегию развития Росстата до 2024 года, она требует очень серьезных, качественных изменений. Конечно, нам по этому пути проще пройти с дополнительной внешней поддержкой, в первую очередь Минэкономразвития", — сказал Малков.

"Потому что нам надо перестраивать внутренние процессы, внедрять информационные системы, существенно менять законодательство, и, конечно, нам проще это делать при поддержке", — пояснил он.

Предложение о выводе его ведомства из ведения Минэкономразвития Малков назвал вопросом политическим.

"То, что сказал Алексей Леонидович, есть вопросы политические, а есть вопросы производственные. И этот вопрос политический, я занимаюсь вопросами производства", — сказал он.

"Со стороны производства я могу сказать, что система статистики защищена от любого давления извне. Не важно, где она, кому она подчиняется, кто ее курирует, кто ее координирует. Сам процесс расчета цифр не зависит ни от чего. Потому что все цифры связаны между собой", — добавил Малков.

По его словам, есть очень жесткая методология. "Плюс в Росстате работает огромное количество людей, и каждый отвечает за свой кусочек работы. Все это связано, на это невозможно повлиять извне. Еще раз: наша задача — выстроить качественный производственный процесс", — отметил он.

Малков возглавляет Росстат с декабря 2018 года, до этого работал директором департамента государственного управления Минэкономразвития, еще раньше — замдиректора департамента государственного регулирования в экономике этого же министерства.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.