ФУКУОКА, 8 июн — ПРАЙМ. Внешнеторговое противостояние США и Китая может стать угрозой мировому экономическому росту, если не решить эту проблему, заявил журналистам министр финансов Японии Таро Асо.

"Есть две новости – хорошая и плохая. Рост ВВП развитых стран в этом году превысил прогнозы. Это хорошая новость. Без сомнений, это признак того, что финансовые меры поддерживают рост экономики. Плохая новость в том, что перспективы внешнеторгового противостояния США и Китая непрозрачны. Если эта проблема не будет решена, то есть опасность угрозы экономическому росту", — сказал Асо по окончании первого дня встречи министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки", где в этом году председательствует Япония.

"Мировая экономика содержит риски снижения, но со второй половины года показывает тенденцию к возвращению силы", — добавил министр.

Он отметил также, что в ходе первого дня встречи обсуждались такие вопросы, как медицинское страхование в развивающихся странах, реагирование на стихийные бедствия, перспективы развития мировой экономики, проблема старения общества и другие.

Встреча министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" проходит в японском городе Фукуока 8-9 июня. Россию на форуме представляют замминистра финансов Сергей Сторчак и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.