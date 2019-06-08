МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мексика согласилась покупать большие объемы американской сельскохозяйственной продукции после достижения соглашения по торговле и мигрантам.

"Мексика незамедлительно согласилась начать покупку больших объемов сельскохозяйственной продукции у наших прекрасных патриотов-фермеров", — написал Трамп в Twitter.

Ранее стало известно о достижении соглашения США с Мексикой по торговле и мигрантам, в связи с чем Вашингтон не будет вводить с понедельника пошлины на мексиканские товары. По словам президента Дональда Трампа, Мексика согласилась принять решительные меры на границе с США по борьбе с нелегальной миграцией. Трамп отметил, что это позволит "значительно сократить" поток нелегальных мигрантов из Мексики.

Мексика обязалась разместить Национальную гвардию по всей стране и на своей южной границе для борьбы с потоком нелегальных мигрантов, говорится в совместной декларации, текст которой распространил Госдепартамент США.