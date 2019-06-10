МОСКВА, 10 июн /ПРАЙМ/. Около 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют российские социальные фонды из-за теневой экономики, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее Всемирный банк в своем докладе об экономике в России сообщил, что бюджет РФ теряет от 1% до 2,3% ВВП от недополученных платежей работников, занятых в неформальном секторе, доля которого оценивается в 15,1%-21,2%.

Голикова заявила, что в России в неформальном секторе трудится порядка 15 миллионов человек.

"Что касается превышения расходов над доходами граждан, по данным за 2017 год, разница составляет 13,3 триллионов рублей — это 14,5% ВВП… Часть из них — это недоуплаченные налоги. Если говорить о страховых взносах, то это приблизительно 2,3 триллиона рублей", — сказала она в интервью газете "Известия".

Она также рассказала, что над выводом "серых" доходов из тени работают экономические и финансовые ведомства. По ее словам, в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области с 1 января реализуется пилотный проект, предлагающий регистрацию самозанятым. Голикова отметила, что, по последним данным налоговой службы, зарегистрировались около 102 тысяч человек — это почти 7,6 миллиарда рублей оборота.