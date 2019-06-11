МОСКВА, 11 июн — Dow Jones. Возможно, Япония теряет последний шанс избежать ненужного и опасного для экономики повышения налога с продаж.

Правящая Либерально-демократическая партия перед запланированными на июль выборами в верхнюю палату парламента опубликовала в пятницу свою политическую программу, в которой подтверждено намерение повысить в октябре налог с продаж с 8% до 10%. В прошлом году общий дефицит госбюджета Японии составил 4,2% от ВВП.

В последнем заявлении ЛДП названа надуманной перспектива досрочных выборов в нижнюю палату парламента, из-за которых повышение налога могло бы быть отложено. В выходные газета Nikkei опубликовала статью, в которое предполагается, что правительство вряд ли объявит досрочные выборы.

С тех пор как в 2012 году премьер-министром стал Синдзо Абэ, в Японии наблюдается самый продолжительный период роста экономики с начала 1990-х годов, когда здесь лопнул пузырь рынка активов. Рост японского фондового индекса Topix за этот период опережает рост всех других фондовых рынков развитых стран, кроме США. Нет насущной необходимости прерывать этот позитивный цикл.

Повышение налога с продаж в 2014 году негативно отразилось на восстановлении экономики Японии. Сейчас ее рост ослаб, внешние условия стали более неопределенными, а вероятность того, что Банк Японии смягчит удар, теперь даже меньше, чем была в 2014 году.

Некоторые международные финансовые институты, такие как Организация экономического сотрудничества и развития, приветствовали намерение Японии ввести налогово-бюджетные ограничения. В ОЭСД отметили, что для обеспечения первичного профицита бюджета налог на потребление должен быть повышен до 20%-26%, но не уточнили, что такое повышение утопит экономику.

Бывший главный экономист МВФ Оливье Бланшар и его соавтор Такеси Тасиро в опубликованной в мае статье более реалистично оценили ситуацию. Они отметили, что Японии, возможно, придется в дальнейшем сохранять первичный дефицит бюджета или даже увеличить его, если она не хочет замедлить и без того слабые темпы роста экономики. При близкой к нулю стоимости заимствований она может себе это позволить.

Ключевым фактором ликвидации дефицита бюджета является рост экономики. Немногие страны понижают дефицит при помощи одних лишь налогово-бюджетных мер. Такие, как Греция, ВВП которой пока почти на четверть меньше предкризисного пика, — не пример для подражания.

"Те, кто готовы пожертвовать насущной свободой ради малой толики временной безопасности, не достойны ни свободы, ни безопасности", — сказал Бенджамин Франклин. Применительно к экономической политике можно сказать, что страны, которые жертвуют ростом экономики ради стабильности бюджета, могут заслуживать и того, и другого, но вряд ли получат что-либо.

— Автор Mike Bird, Mike.Bird@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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