МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.

Так, ФАС, Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину поручено до 1 сентября внести в кабмин проект, согласно которому начиная с 1 января 2020 года продажа лома за рубеж должна будет происходить "исключительно посредством проведения биржевых торгов или в случае если лом был приобретён продавцом, заключающим такую сделку, на биржевых торгах".

При этом Минпромторгу, Минэкономразвития и ФАС РФ до 25 июня поручено внести в кабмин проект постановления о введении квоты на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы РФ в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза.

Документ должен предусматривать установление такой квоты на полгода. При этом квота должна быть распределена между участниками внешнеторговой деятельности пропорционально объему лома черных металлов, экспортированного этими заявителями в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года из каждого субъекта РФ с учетом поправочных коэффициентов.