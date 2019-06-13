МОСКВА, 13 июн /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ подвела итоги аукционов по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО) в первых 14 регионах, по результатам которых общая сумма контрактов составила 2,746 миллиарда рублей — вдвое ниже начальной цены (5,915 миллиарда рублей), говорится в сообщении министерства.

"Отказ от модели единственного поставщика в пользу аукционов доказал свою эффективность: благодаря конкуренции, начальные цены контрактов в среднем снизились более чем вдвое, а в число победителей вошли региональные операторы. В итоге подключение СЗО во всех 14 субъектах РФ первого этапа обойдется бюджету в 2,75 миллиарда рублей, что значительно ниже изначально запланированных расходов на эти цели", — говорится в сообщении. В Минкомсвязи РИА Новости уточнили, что изначально были запланированы расходы в размере 5,915 миллиарда рублей.

В среднем снижение цен контрактов в результате аукционов составило 53,6%, максимальное снижение цены контракта зафиксировано в Липецкой, Воронежской и Владимирской областях – на 80–81,5%. Аукционы прошли во Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Липецкой, Мурманской, Псковской и Томской областях, в республиках Адыгея, Алтай, Ингушетия, Калмыкия и Карелия, а также в Камчатском крае.

"Благодаря этой программе, высокоскоростной интернет придет во многие удаленные и труднодоступные села, где раньше его не было, причем не только в школы, фельдшерско-акушерские пункты и другие СЗО, но и в дома простых жителей: согласно конкурсной документации, победитель аукциона обязан подключить к узлу связи всех желающих. Причем мало просто проложить кабель: оператор будет должен оказывать услуги по передаче данных. Интернет-трафик соцобъектов уже включен в стоимость контрактов", — говорится в сообщении.

"Впервые в российской истории исполнители столь масштабных проектов определяются с помощью конкурса: раньше в подобных случаях назначался единственный поставщик. В каждом аукционе первого этапа участвовало от четырех до восьми разных операторов, в том числе небольшие региональные", — отмечается в сообщении.

Подключение социально значимых объектов проводится в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпрограммы "Цифровая экономика". До 2021 года на эти цели выделяется 72 миллиарда рублей. Всего подключить планируется около 100 тысяч СЗО, в том числе 26 тысяч – в 2019 году, 32 тысячи – в 2020 году и 42 тысячи – в 2021 году. Во всех 85 субъектах РФ аукционы завершатся до конца июля 2019 года.