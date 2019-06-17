МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора введены в России, максимальная сумма штрафа для юридических лиц за нарушения в отношении отходов животноводства составит 1 миллион рублей, соответствующий федеральный закон подписал президент РФ Владимир Путин в понедельник.

"Главу 6 (КоАП РФ – ред.) дополнить статьей 6.35 следующего содержания: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления", — говорится в тексте закона, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новой статьей КоАП, за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора граждан будут штрафовать в размере 2-3 тысяч рублей, а юридическим лицам придется выплачивать 250-350 тысяч рублей штрафа.

За повторное нарушение в течение года сумма штрафа для граждан вырастет до 4 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 550 тысяч. Если же действия или бездействия нанесут вред здоровью людей или ущерб окружающей среде, не попадающий под статьи Уголовного кодекса, то штраф для граждан составит 4-5 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 до 600 тысяч рублей.

Кроме этого, статьей предусмотрено наказание в виде штрафов за несоблюдение аналогичных норм в отношении отходов животноводства, штрафы за такие нарушения для граждан достигают 14 тысяч рублей, а для юридических лиц — миллиона рублей.