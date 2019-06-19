МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России с 11 по 17 июня осталась на нулевом уровне, с начала года потребительские цены выросли на 2,4%, сообщил Росстат.

Инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на нулевом уровне, до этого семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 0,7%, мороженую рыбу, сосиски, сардельки, рис, вермишель, чай и соль – на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, сахар-песок – на 0,8%, баранину – на 0,4%, свинину – на 0,2%, вареную колбасу – на 0,1%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,2%, в том числе на белокочанную капусту – 13,5%, помидоры – 9,8%, огурцы – 6,3%, репчатый лук – 2,7%. В то же время картофель стал дороже на 4,6%, яблоки – на 1,5%, морковь – на 0,6%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в начале июня говорил, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года – оказаться ниже 4%.