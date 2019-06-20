МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. "Алроса" в конце июля планирует создать совместное предприятие в Зимбабве с государственной компанией Zimbabwe Consolidated Diamond Company (ZCDC) по разработке алмазных месторождений в этой стране, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора "Алросы" Владимир Марченко.

"Скоро мы заключим акционерное соглашение. Подписание его ожидается во второй половине июля. После этого мы подадим заявку на ряд объектов, которые в целом уже определены. Потом начнём работать. Проекты эти находятся и на стадии геологоразведки и на уровне brownfield (действующие проекты – ред.). Ожидаем, что некоторые будут на существующих мощностях", — сказал Марченко.

Он уточнил, что сейчас "Алроса" сотрудничает только с госкомпанией ZCDC, которая и выступает локальным партнёром российского алмазодобытчика, а также имеет соглашение о сотрудничестве с правительством Зимбабве. "С ZCDC у нас будет совместное предприятие, мы будем контролирующим партнером, и все это будет консолидироваться в группу компаний "Алроса", — заметил замгендиректора.

Кроме того, он добавил, что компания в дальнейшем не предполагает участвовать в зарубежных проектах без наличия контроля (интересуется другими алмазоносными регионами в Африке).

По словам Марченко, бюджет совместного предприятия и размер каких-либо инвестиций со стороны "Алросы" пока не определён. "Сложно говорить о бюджете без наличия ТЭО…. Проекты очень разные, но если все произойдёт, как мы задумали, некоторые из них смогут начать активную деятельность с осени этого года", — сказал Марченко.

Он напомнил, что недавно "Алроса" открыла в Зимбабве своё представительство, а её специалисты уже работают на территории страны более трёх месяцев, изучают объекты, архивы геологических данных. При этом власти Зимбабве со своей стороны оказывают значительную поддержку.