МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в июне повысились на 0,1 процентного пункта и составили 9,4%, говорится в информационно-аналитическом комментарии за июнь.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 9,4% (месяцем ранее – 9,3%). Медианная оценка инфляционных ожиданий, несмотря на снижение в марте этого года, все еще остается выше уровня первой половины 2018 года", — говорится в комментарии.

Аналитики ЦБ при этом отмечают, что ценовые ожидания предприятий изменились разнонаправленно, но остались ниже, чем в первые месяцы 2019 года. Увеличились ожидания у предприятий, которые занимаются добычей полезных ископаемых и строительством, а предприятий сельского хозяйства, сферы услуг и розничной торговли — упали.