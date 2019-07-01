ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Ровно 75 лет назад в местечке Бреттон-Вудс (Нью-Гемпшир, США) началась Валютно-финансовая конференция Объединенных Наций, по итогам которой была создана система взаиморасчетов, основанная на так называемом "золотом" долларе. В конце 70-х годов она трансформировалась в Ямайскую систему, где также превалировал доллар, но он уже не был обеспечен золотом. По истечении 75 лет мировой финансовый миропорядок устарел и требует альтернативы, хотя и продержится еще какое-то время, считают эксперты, опрошенные РИА Новости в канун юбилея. Юбилей Бреттон-Вудсу – была ли альтернатива МВФ и доллару как мировой валюте

Тогда, на конференции в Бреттон-Вудсе, присутствовали сотни делегатов из 44 государств. На конференции, которая проходила на исходе Второй мировой войны, решали, как будет работать финансовая система после победы над гитлеровской Германией. По итогам конференции страны приняли ряд решений, которые легли в основу сегодняшнего финансового миропорядка. В частности, было решено создать Всемирный банк и Международный валютный фонд, а также ориентироваться во взаиморасчетах на доллар, который был на тот момент обеспечен золотом.

СОВЕТСКИЙ ГАМБИТ

Как это ни странно, тогда СССР активно поддерживал привязку взаиморасчетов к доллару и прочие инициативы. И такой вывод можно сделать не только исходя из высокого ранга представителя, который возглавлял советскую делегацию (заместитель наркома внешней торговли Михаил Степанов). Как следует из относительно новой порции рассекреченных архивов США, которые были опубликованы в книге историка Бенна Стейла "Битва при Бреттон-Вудсе: Джон Мейнард Кейнс, Гарри Декстер Уайт и формирование нового мирового порядка", глава американской делегации — замминистра финансов США и идеолог этой системы Декстер Уайт — работал на СССР, по разным данным, с начала-конца 30-х годов прошлого века. Уайт был активным сторонником социалистических идей и мечтал сделать СССР вечным союзником США. По его задумке, новая система должна была сблизить США и Советы, оставив на обочине истории Британскую империю.

Стейл в своей книге уверяет, что Уайт задумал этот международный форум еще в 1936 году. Его мечта была сделать доллар универсальной валютой, вытеснив конкурента – фунт стерлингов. Британцы на вариант США не очень-то соглашались и, по словам, американского историка, Уайт путем хитрости и убеждений все-таки заставил их подписать в 1944 году этот документ, который был на 95% американской версией.

При президенте Франклине Рузвельте эти идеи Уйата активно поддерживались, пишет Стейл. Но резкий поворот произошел уже при Гарри Трумэне, который стал президентом в 1945 году. Британия вновь стала ближайшим союзником, а СССР — непримиримым оппонентом. Из идей Уайта осталось лишь господство доллара в мировой финансовой системе.

ПИЛИТЕ — ОНИ ЗОЛОТЫЕ

При этом Бреттон-Вудская система до 1970 годов была весьма работоспособной. Доллар был привязан к золоту (35 долларов равнялось одной тройской унции золота). Но когда в 1971 году из-за резкого роста инфляции Ричард Никсон объявил о прекращении обмена долларов на золото для иностранных правительств, Бреттон-Вудская система в своей первоначальной задумке прекратила существование, но по инерции еще официально действовала до конца 70-х.

По итогам Ямайской конференции 1976 года доллар остался основной единицей мировых взаиморасчетов. Но взамен "золотому стандарту" была предложена система, где курсы валют устанавливаются рынком. Кроме того, была предложена система СПЗ (специальных прав заимствования), с которой работают МВФ и Всемирный банк. Она рассчитывается на основе курсов мировых валют — доллара США, евро, фунта, японской йены, швейцарского франка и с недавних пор китайского юаня. При этом удельный вес доллара в этой корзине по-прежнему самый большой. Доллар США в корзине специальных заимствований занимает 41,73%, евро — 30,93%, китайский юань — 10,92%.

Эксперт американского института CSIS и старший экономист Smith's Research & Gradings Скотт Макдоналд рассказал РИА Новости, что Бреттон Вудская система "очень хорошо выстрелила в 1945-1970 годах". И ее законы до сих пор имеют огромное значение в работе МВФ и Всемирного банка. Он считает, что именно разрушение торговых связей привело ко Второй мировой войне и что главный урок — стремиться избегать протекционизма.

В ПОИСКАХ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак, тем не менее, более скептически относится к юбилею Бреттон-Вудской системы. "Система старая, в течение последних пятидесяти лет эта система основана на свободном колебании валют вокруг самих себя и доллара. К золоту эта система отношения не имеет, в результате нет перспективы возврата", — говорит он, отмечая, что это приводит к волатильности и ограниченной уверенности инвесторов на рынке. С этой точки зрения, по его мнению, юбилей может быть воспринят двояко и не столь уж позитивно.

По словам Шостака, рынок сейчас активно ищет альтернативы существующему финансовому миропорядку. "Есть на рынке теории и практические действия его участников, которые направлены на то, чтобы возродить привязку валют к золоту. Например, на рынке криптовалют есть такая задумка — привязать расчеты к золотым слиткам. И эти проекты, как ни странно, не умирают, а все больше и больше раскручиваются", — говорит он.

Также в качестве альтернативы Бреттон-Вудской системе он называет недавнее создание банков БРИКС и Азиатского банка развития. По его словам, банк БРИКС – "это, конечно же, попытка создать альтернативу Бреттон Вудсу"… "Многие обвиняют этот банк в том, что он касается стран, которые в фарватере китайского курса. Но, с другой стороны, спустя несколько лет, мы видим, что к его проектам присоединились страны, которые не лежали в непосредственной сфере интересов Китая (в частности, Южная Корея и Австралия)", — отмечает Шостак.

Инвестор напомнил, что банк проводит крупные выпуски бондов, номинированные в национальных валютах. "Это создает альтернативу системе Всемирного банка", — уверен он.

Банк БРИКС и Азиатский банк развития вместе — "новые ростки нового миропорядка", считает он. Эксперт призывает не пугаться их ориентированности на Азию, поскольку это сейчас точка роста мировой экономики.

Шостак считает, что в перспективе десяти лет речи не идет о замене Бреттон-Вудского миропорядка: старые и новые финансовые институты будут сосуществовать и дополнять друг друга. "Для кого-то это, возможно, политическая борьба, но для экономики это большое подспорье", — уверен он.

Президент Eurasia Group, профессор Нью-Йоркского университета Ян Бреммер еще более глубоко изучил эту проблему. Еще в 2016 году в своем докладе, опубликованном на сайте МВФ, он написал, что мир стоит на пороге создания новых экономических моделей, где США уже не будут играть столь значительную роль. Он уверен, что во многом в разрушении Бреттон-Вудской системы виноваты сами Соединенные Штаты, которые слишком активно диктуют свои правила игры другим странам.

Он отмечает, что такие растущие рынки, как "Индия и Бразилия вряд ли хотят жить в мире, где главенствуют Китай или Россия, но Нью-Дели и Бразилиа готовы сотрудничать с кем угодно, кто поможет им сократить американское господство". И добавляет, что даже европейские сторонники уже не столь солидарны, но "когда США вновь перетягивают их на свою сторону — они с сожалением понимают, что Вашингтон не терпит альтернативного мнения".

Ученый верен, что начался отсчет с нуля нового миропорядка, в котором никто не правит. По его словам, это больше не мир Америки, но и при этом еще не чей-либо. Однополярность закончилась, но что заменит ее, остается неясным, заключил он.