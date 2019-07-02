МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российский кабмин принял решение по-новому оценивать работу руководства государственных компаний. Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце июня подписал распоряжение, в котором перечислены пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI), пишет газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Подлинность бумаги подтвердил представитель аппарата правительства РФ.

На основе данных кабмином рекомендаций советы директоров госкомпаний и государственных банков разработают KPI для топ-менеджмента на ближайшие три года и на более долгосрочный период. После этого предложения вынесут на утверждение Росимущества.

От достижения KPI будут зависеть премии топ-менеджеров госкомпаний.