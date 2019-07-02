МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Правительство намерено по-новому оценивать работу госкомпаний и топ-менеджеров, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на копию распоряжения кабмина. На основе данных рекомендаций советы директоров госкомпаний и госбанков разработают пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI), от которых будут зависеть премии топ-менеджмента.

В новом распоряжении правительства большинство KPI остались прежними – это финансовые показатели компаний, их долговая нагрузка. Но появились и новые – госкомпании должны будут помогать правительству выполнять майский указ президента. Впервые методику применения KPI для госкомпаний правительство ввело в 2014 году. С тех пор они были внедрены в 80% госкомпаний.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают, что введение новых KPI – важная мера. Новая система более четкая и точная, большинство показателей можно оценить количественно, просчитать.

Тем не менее главный вопрос остается, как и прежде, — насколько эффективно будет проходить ревизия исполнения бюджетов и заложенных показателей. Сейчас эти обязанности возложены на советы директоров и аудиторские фирмы, за услуги которых платят сами компании. Но чтобы ситуация стала прозрачной, нужен другой игрок.

ВСЕ ЛУЧШЕ И ЛУЧШЕ

Среди новых KPI значится отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций – одна из основных целей майского указа Владимира Путина, к 2024 году их доля в ВВП должна вырасти до 25%.

Минэкономразвития рассчитывает, что благодаря нацпроектам темпы роста ВВП превысят 3% уже с 2021 года. От инвестиций ведомство ждет настоящего рывка в 2020 году: их рост должен ускориться более чем вдвое, до 7,6%, а затем держаться на уровне выше 6% до 2024 года. Пока ситуация остается плачевной: в I квартале рост инвестиций составил всего 0,5%.

Введение новых KPI всегда имеет смысл, особенно, когда они экономически обоснованы, считает профессор Российской экономической школы Олег Шибанов. Государство как основной акционер имеет право поставить определенные показатели, которые должны достигать госкомпании. Например, это может быть рост производства или производительности труда.

"Да, есть детали. Например, если KPI связан с импортозамещением, то могут быть нюансы. Но даже в этой ситуации надо просто внимательно смотреть детальную разбивку", — отмечает он.

Чаще всего KPI является эффективным инструментом оценки качества деятельности менеджеров частных предприятий, говорит доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян. В основу закладываются желаемые показатели эффективности системы управления, устанавливаемые владельцем и топ-менеджерами. При этом эти показатели опираются на оценку состояния организации и показатели, заложенные в стратегическом плане.

По его мнению, для госкомпаний введение KPI – эффективная мера оценки качества системы управления лишь при условии, что они будут учитывать не только экономический эффект для самой компании, но и влияние на социальную сферу регионов, где действует организация. Новые KPI позволят государству, с одной стороны, оценить степень социальной ответственности госкомпаний, а с другой — выстроить четкий механизм определения наиболее эффективных проектов, влияющих на социально-экономическое развитие регионов.

Также стоит учитывать степень взаимодействия менеджмента госкомпаний с малыми и средними предприятиями в регионах и привлечение их к реализации проектов госкомпаний. Немаловажным критерием оценки эффективности должна стать степень цифровизации бизнес-процессов госкомпаний, уверен Хачатурян.

Основное отличие и достоинство новой системы в том, что каждый критерий можно легко измерить и посчитать – рост производства или инвестиций, сокращение непрофильных активов, говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

"На этом фоне механизмы оценки должны быть четкими, не предполагающими разночтений, чтобы чиновники не могли утопить дело в бюрократических процедурах", — отмечает он.

Главное, чтобы эти подсчеты реально выполнялись, подчеркивает эксперт.

КТО ПРОВЕРИТ

Для корректной оценки эффективности ключевых показателей топ-менеджмента необходимо разработать экспертную информационную платформу, которая будет беспристрастно фиксировать все достижения, считает основатель блокчейн-платформы Universa Александр Бородич.

Любые данные, попадающие в такую систему, должны оставаться неизменными, и на них никак не должен влиять административный ресурс. Для создания такой платформы можно использовать технологию распределенных реестров, которая обеспечивает полную прозрачность и сохранность введенной в базу данных информации, отмечает он.

Пока предполагается, что за исполнением KPI следят советы директоров, голоса в котором распределяются по числу акций. Так как главные пакеты акций у государства, то следить будут представители государства: зачастую это высшие государственные чиновники, отмечает он.

"Именно от них будет зависеть, заработает система или нет. Контролировать это не так и сложно, было бы желание", — считает эксперт.

Шибанов напоминает, что помимо советов директоров, есть аудиторские фирмы, которые также проверяют отчетности и другие документы компаний. Однако помимо этого все пристальнее за исполнениями бюджетов начинает следить Счетная палата.

Именно этот орган вполне способен наиболее прозрачно найти все детали и неточности, либо подтвердить, что все показатели достигнуты, считает эксперт.

При этом Шибанов призывает к осторожности.

"Очень бы хотелось, чтобы майские указы были достигнуты, но не надо забывать, что у каждой компании свой бизнес. Мы не можем навязывать госкомпаниям борьбу с бедностью. У них свои цели", — замечает он.

Хорошим подходом будет введение конкретных экономических показателей, а выполнение майских указов должно стать следствием эффективной работы госкомпаний, а не целью, убежден эксперт.