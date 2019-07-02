Минсельхоз РФ представит идеи по поддержке региональных брендов продуктов питания
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Минсельхозу представить предложения по поддержке региональных брендов продуктов питания к 1 октября 2019 года, следует из перечня поручений по итогам прямой линии с президентом, опубликованного на сайте главы государства.
Ответственным за выполнение поручения назначен глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
https://1prime.ru/state_regulation/20190702/830125848.html