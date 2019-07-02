МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин дал ряд поручений правительству и ведомствам по итогам прямой линии. Их перечень опубликован на сайте Кремля. Они касаются самых разных сфер. В экономической части это, прежде всего, поручение Генпрокуратуре РФ и кабмину принять меры для устранения невыплат по зарплатам.

"Совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации принять меры, направленные на устранение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере выплаты заработной платы, в том числе отдельным категориям работников бюджетной сферы экономики", — говорится в поручении.

Отмечается, что доклад необходимо предоставить президенту до 1 октября 2019 года, далее — один раз в полгода. Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СЕМЕЙ

Важные поручения касаются и семей с детьми. Так, Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет до величины прожиточного минимума ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в субъекте, с 1 января 2020 года. По оценке Минтруда, это может обойтись бюджету в 70-80 млрд рублей.

В настоящее время пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет составляет 50 рублей, его величина не менялась с 90-х годов. О необходимости его увеличения говорят уже давно, поскольку ясельных групп для детей младше трех лет в России недостаточно, и женщины не могут выйти на работу. Однако решение проблемы появилось только сейчас.

Еще одно поручение касается обеспечения семей жильем. Путин поручил до 1 августа 2019 года принять меры по недопущению необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготной ипотеки для семей. В ходе прямой линии он назвал реальной ошибкой правительства тот факт, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в 6% для семей с детьми.

"Минфину России совместно с Банком России обеспечить принятие исчерпывающих мер по недопущению необоснованных отказов кредитных организаций в выдаче или реструктуризации ипотечных кредитов (займов) для семей, имеющих право на социальную поддержку в форме субсидирования процентной ставки по таким кредитам (займам)", — говорится в сообщении.

Ответственными за исполнение поручения назначены вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Спецпрограмма ипотечного кредитования под 6% для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок, была анонсирована президентом в ноябре 2017 года. Однако в феврале этого года он констатировал, что льготой воспользовались всего 4,5 тысяч семей, и поручил установить льготную ставку по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита.

Также Путин поручил снизить налоги для компаний, строящих социальную инфраструктуру на территориях жилищного строительства.

БЕНЗИН И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Лично премьеру Медведеву поручено создать механизм сглаживания колебаний цен на авиакеросин и дорожный битум на внутреннем рынке. Сдерживание роста их цен должно быть в пределах инфляции. Доклад по этому вопросу должен быть предоставлен до 1 августа 2019 года, и далее — раз в полгода. Ранее сообщалось, что кабмин проработает возможность предоставления обратного акциза производителям авиакеросина. Именно эта мера действует в отношении производителей бензина, она позволяет компенсировать им упущенную выгоду из-за экспортных поставок.

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев получили задание проанализировать практику избрания арестов предпринимателям и внести предложения по устранению необоснованного применения данной меры.

"Совместно с Верховным судом РФ проанализировать правоприменительную практику избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпринимательской деятельности, и с учетом ранее данных поручений внести предложения, направленные на устранение причин и условий необоснованного применения данной меры к указанной категории лиц", — говорится в сообщении.

Установленный срок реализации решения – до 1 декабря 2019 года. Ранее в ходе прямой линии Путин заявил, что не стоит злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений, но при этом нельзя полностью отказаться от такой меры пресечения, потому что предприниматели "убегают за бугор, а партнеры не спешат выдавать".

Кроме этого, глава государства поручил правительству до 1 октября представить предложения по использованию отечественного программного обеспечения в критической информационной инфраструктуре.

"Представить предложения: о мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры путем использования преимущественно отечественного программного обеспечения. Срок – 1 октября 2019 года", — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Еще одну поручение адресовано Федеральной антимонопольной службе (ФАС) — провести мониторинг изменения платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и при необходимости принять меры по недопущению непропорционального роста этих тарифов. Первый доклад по этому поводу должен быть предоставлен до 1 августа, а далее — раз в полгода.