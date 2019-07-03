МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") не будет платить дивиденды за 2018 год и направит почти всю чистую прибыль по РСБУ на финансирование инвестиционной программы и покрытие убытков прошлых лет, следует из сообщения компании.

Госкорпорации "Ростех" принадлежит 97,48% акций НПК "Уралвагонзавод". "Выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 года не производить", — говорится в сообщении УВЗ в среду по итогам годового собрания акционеров компании.

Чистая прибыль "Уралвагонзавода" по РСБУ в 2018 году составила 7,212 миллиарда рублей. На годовом собрании акционеров компании было принято решение направить на финансирование инвестпрограммы 3,276 миллиарда рублей (45,4% чистой прибыли), покрытие убытков прошлых лет — 3,276 миллиарда рублей (45,4% чистой прибыли), формирование резервного фонда — 360,610 миллиона рублей (5% чистой прибыли), выплату вознаграждения и компенсации членам совета директоров — 4,990 миллиона рублей (0,1% чистой прибыли), финансирование социальных программ — 256,260 миллиона рублей (3,6% чистой прибыли), на финансирование благотворительных программ — 37,5 миллиона рублей (0,5% чистой прибыли).

"Уралвагонзавод" — крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн.