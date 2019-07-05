МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 3 июля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 43,1 миллиона долларов, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ".

"Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Россия оказалась в центре стран группы БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) с чистым оттоком в 43,1 миллиона долларов, это 20-я неделя подряд оттока", — говорится в обзоре стратегов компании Коула Эйксона и Андрея Кузнецова.

Чистый отток из фондов GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) составил 33 миллиона долларов, а из фондов, специализирующихся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), — 7,1 миллиона долларов. Пассивные фонды, инвестирующие в РФ, зафиксировали приток в 21 миллион долларов, активные — отток в 64 миллиона.

Развивающиеся рынки в целом зафиксировали отток в 382 миллиона долларов. Это 11-я неделя оттока подряд. Фонды GEM (глобальные фонды развивающихся рынков) потеряли 618 миллионов долларов против 1,2 миллиарда долларов неделей ранее.

В группе БРИКСТ лучший результат показала Южная Африка с чистым оттоком в 9,5 миллиона долларов. У Турции отток составил 41 миллион долларов, а у Китая — 232 миллиона долларов, отмечается в сообщении.