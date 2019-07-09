МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Численность официально безработных россиян с 26 июня по 3 июля снизилась на 1,8% — до 739,09 тысячи человек, сообщила пресс-служба Минтруда.

"С 26 июня по 3 июля 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 1,8% и составила 739,09 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю число безработных граждан снизилось в 80 регионах РФ. Наибольшее снижение наблюдалось в Новосибирской, Омской, Тюменской областях, республиках Дагестан, Саха (Якутия), Тыва, Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах.

Рост численности безработных отмечается в Ленинградской и Ярославской областях. Не изменилась численность безработных в Севастополе, Брянской и Костромской областях.

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 3 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 96856 человек.

В пресс-службе Минтруда добавили, что 3 июля уровень регистрируемой безработицы в среднем по РФ составил 1% от численности экономически активного населения. Также, по данным ведомства, по состоянию на 3 июля работодатели заявили в органы службы занятости 1,76 миллиона вакансий.