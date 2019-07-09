МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Камеры наблюдения на автодорогах в России должны устанавливаться только в местах с высокой частотой дорожно-транспортных происшествий, а взимать штрафы с водителей на основании данных, поступивших со скрытых камер, необходимо запретить, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Ни в коем случае нельзя устанавливать камеры там, где нет мест концентрации ДТП. И надо утверждать регионам, муниципалитетам с ГИБДД места установки таких камер. Второе – должна быть создана система, которая не позволит взымать штрафы за превышение скоростного режима с камер, данные о которых не были предоставлены водителю либо путем предоставления в навигационное приложение, либо путем уведомительных знаков", — сказал Акимов в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"Систему соблюдения скоростного режима, к сожалению, в очень многих местах стали рассматривать как систему "ошкуривания" водителей, а не как систему профилактики и предупреждения нарушений, заведомо устанавливая системы фото- и видеофиксации так, чтобы водителю было не известно, чтобы он попадал в некомфортную для себя ситуацию с торможением, изменением скорости. Мне кажется, это проблема номер один, с которой надо бороться, и мы получили полную поддержку президента на последнем заседании Госсовета", — заявил он.

В конце июня на заседании Государственного совета президент РФ Владимир Путин заявил, что цель установки камер слежения на дорогах — снижение уровня травматизма и сохранение жизней, а потому прятать их не нужно.

"Никаких скрытых переносных треног, камер, о которых вас не уведомляет система, не должно быть. Наоборот, как можно больше надо информировать о местах установки камер, потому что это не средства пополнения казны, а тем более частного кармана, это средство предупреждения аварий и соблюдения скоростного режима", — подчеркнул Акимов.

"Нет, конечно, речь не идет о том, чтобы мгновенно отказаться от частных камер", — добавил вице-премьер, хотя, по его мнению, частные камеры приводят к "сдвигу мотивации" при их использовании. "Когда вы на камере зарабатываете, вы будете заботиться не о безопасности дорожного движения, а о своем кармане", — считает он.