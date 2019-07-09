МОСКВА, 9 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении акцизов на вино с 2020 года и установлении ставок акцизов на подакцизные товары на 2022 год, что обеспечит дополнительные доходы бюджетов бюджетной системы РФ в сумме около 22 миллиардов рублей в год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ относит к подакцизным товарам виноматериалы и виноград, используемый для производства вина, в том числе игристого (шампанского), виноматериалов, спиртных напитков, изготовленных по технологии полного цикла. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль за литр, на 2021 год – 32 рубля, на 2022 год — 33 рубля, для винограда – 30 рублей, 31 рубль и 32 рубля за тонну, соответственно. При этом производители такой продукции получат права на налоговые вычеты при условии надлежащего использования подакцизного сырья.

Одновременно унифицируются ставки акцизов на спирт этиловый, спиртосодержащую продукцию, а также алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%. На 2020 год они составят 544 рубля за литр, на 2021 год – 566 рублей, на 2022 год – 589 рублей, а на денатурированный спирт – 111 рублей, 115 рублей и 120 рублей, соответственно.

Ставка акциза на винные газированные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, устанавливается на уровне ставки акциза на игристые вина (шампанские): 40 рублей за литр — на 2020 год, 41 рубль — на 2021 год, 43 рубля – на 2022 год. Для негазированных винных напитков и других вин, в том числе фруктовых, ставка на 2020 год составит 31 рубль, на 2021 год — 32 рубля, на 2022 год – 33 рубля. Таким образом, с 2020 года ставки акцизов на тихие вина увеличиваются с 18 до 31 рубля за литр, на игристые — с 36 до 40 рублей, при этом ставки акцизов на вина, производимые в России и ввозимые в нее, уравниваются.

На 2022 год для алкогольной продукции крепостью не более 9% ставка акциза устанавливается в размере 471 рубля за литр, сидра, пуаре и медовухи – 24 рубля, пиво крепостью свыше 0,5% до 8,6% — 24 рубля, свыше 8,6% — 45 рублей. Акциз на трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный табак составит 3431 рубль за килограмм, на табак (табачные изделия), потребляемый путем нагревания, — 6534 рубля, на электронные системы доставки никотина – 54 рубля за штуку, а на жидкости для них – 15 рублей за один миллилитр. Акциз на сигары составит 233 рубля за штуку, сигариллы (сигариты), биди, кретек – 3304 рубля за тысячу штук, сигареты и папиросы – 2127 рублей за тысячу штук + 15% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной от розничной цены, но не менее 2889 рублей за тысячу штук.

Для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил акциз на 2022 год составит 53 рубля за лошадиную силу, свыше 150 лошадиных сил — от 511 рублей до 1523 рублей в зависимости от мощности, для мотоциклов мощностью свыше 150 лошадиных сил – 511 рублей.

Акциз на бензин пятого класса устанавливается в размере 13793 рубля за тонну, более низкого класса – 14169 рублей, на дизтопливо – 9556 рублей, моторные масло – 6075 рублей, средние дистилляты – 10313 рублей. Акциз на авиакеросин сохраняется на уровне 2800 рублей.