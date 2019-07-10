МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ усилит контроль за внедрением ключевых показателей эффективности в госкомпаниях, по результатам мониторинга возможны кадровые изменения в отношении руководства компаний, сообщила в среду пресс-служба министерства.

"Министр экономического развития РФ Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (КПЭ) предприятиями, доля участия государства в которых превышает 50%. Соответствующее распоряжение Минэкономразвития обяжет Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) ежеквартально отчитываться о внедрении КПЭ в госкомпаниях и их дочерних обществах", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе министерства, "по результатам проводимого мониторинга будут приниматься кадровые решения в отношении руководства компаний и изменяться составы советов директоров".

"Мера направлена на повышение качества корпоративного управления в организациях с государственным участием. Контроль за исполнением указанного распоряжения возложен на заместителя министра экономического развития Оксану Тарасенко", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, Росимуществу поручается собирать информацию о невозможности утверждения показателей эффективности из-за отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности по причине нахождения в процессе реорганизации, ликвидации и введения процедуры банкротства.

На прошлой неделе кабмин РФ утвердил методические рекомендации по применению ключевых показателей эффективности госкомпаний. Как следует из материалов правительства, рекомендации направлены на повышение эффективности деятельности компаний с госучастием и установление зависимости размера вознаграждения их руководящих составов от достижения целевых значений ключевых показателей эффективности работы.

"Новые методические указания правительства к внедрению KPI в госкомпаниях требуют и нового уровня контроля. В настоящее время нас этот уровень не устраивает. Новые формы отчета позволят нам уже на ранних стадиях обратить внимание на компании с плохим финансовым положением, сформировать планы по их оздоровлению. Также Росимущество будет представлять нам информацию о советах директоров, где KPI не были внедрены. Возможно, будем формировать реестр нежелательных членов советов директоров", — рассказала Тарасенко, слова которой приводит пресс-служба Минэкономразвития.

В соответствии с распоряжением правительства, МЭР и Росимущество должны провести актуализацию внутренних документов госкомпаний, регламентирующих формирование ключевых показателей эффективности их деятельности, предусмотрев их применение с 1 января 2020 года.

Ключевые показатели эффективности обществ рекомендуется устанавливать на краткосрочный (от 1 года до 3 лет), среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и долгосрочный (5 лет и более) периоды.