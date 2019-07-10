МОСКВА, 10 июл – ПРАЙМ, Анна Подлинова. В России становится все меньше трудоспособного населения.

Согласно данным Росстата, в лучшем случае, трудоспособное население сократится с 55,4% в 2019 году до 54,7% в 2036 году, в худшем – до 52,8%. В то же время вырастет количество лиц старше трудоспособного возраста: с 25,9% в 2019 году до 30,8% или 31,1% в 2036 году, но сократится количество лиц моложе трудоспособного возраста: с 18,7% в 2019 году до 14,5% или 16,1% в 2036 году.

На текущий момент на 1000 человек трудоспособного возраста приходится 785 нетрудоспособных. Трудоспособными считаются женщины 16-54 лет и мужчины 16-59 лет, старше трудоспособного возраста – женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более.

Помимо этого в России очень высок уровень смертности на производствах: в 2018 году на них погибло 1323 работника. Также высока доля тяжелых последствий несчастных случаев на производстве, которые вызывают потерю трудоспособности и инвалидизацию. В 2018 году было 5069 таких случаев.

Вместе с тем крайне высок уровень мужской смертности: более 730 человек на 100 тысяч населения. Например, в Евросоюзе показатель составляет до 230 человек на 100 тысяч населения. По данным Минздрава РФ, 70% смертей у мужчин трудоспособного возраста связаны с потреблением алкоголя.

Согласно данным Минтруда, рынок ежегодно теряет 300-400 тысяч трудоспособных граждан. В министерстве признают, что на рынке труда в России сложилась действительно тяжелая ситуация. По данным консалтинговой компании Korn Ferry Hay Group, Россия занимает третье место среди стран EMEA по нехватке рабочей силы, после Германии и Великобритании.

На этом фоне практически все отрасли отечественной экономики испытывают дефицит кадров. Больше всего не хватает производственно-технического персонала и инженеров. До 40% работников в России заняты малопроизводительным трудом в некорпоративном, зачастую в неформальном секторе, где новые технологии практически не используются.

Примечательно, что даже если работодатели в России найдут сотрудников на все открытые вакансии, то число безработных все равно останется на уровне 2,78 млн человек. На данный момент 3,67 млн человек трудоспособного населения РФ не имеют работы. При этом предприятиям регионов требуется только 967,8 тысячи работников.

В то же время на рынке труда складывается парадоксальное явление, когда нетрудоустроенным оказывается каждый четвертый выпускник-бюджетник высших образовательных организаций, а с учетом получивших высшее образование платно их реальная численность еще выше.

ВЛИЯНИЕ НЕХВАТКИ КАДРОВ НА ЭКОНОМИКУ

Ситуация опасна тем, что проблемы в трудовой деятельности напрямую связаны с экономическим благополучием страны. Фактор недостатка квалифицированных кадров сильнее других ограничивает экономический рост. Даже изношенность оборудования или его отсутствие не так сильно бьют по показателю, как недостаток рабочих рук. Согласно Korn Ferry Hay Group, к 2030 году потери отечественной экономики могут составить 297 млрд долларов из-за дефицита специалистов.

Это подчеркивает необходимость системных мер по повышению качества человеческого капитала. Согласно исследованию ВШЭ, если государство не предпримет соответствующих мер, промышленность, а с ней и экономика в целом, скорее всего, будет расти максимум на уровне около 2,5% в год, что является достаточно низким результатом.

Тем не менее правительство продолжает верить в лучшее. Власти разработали на 2019-2024 годы национальные проекты по трем направлениям, одним из которых является "Человеческий капитал". Это направление включает четыре нацпроекта: "Здравоохранение", "Образование", "Демография" и "Культура". Суммарно на них за пять лет намерены потратить 5,7 трлн рублей. Проекты преследуют несколько важных целей: увеличение ожидаемой продолжительности жизни, рост рождаемости, модернизация системы образования.

Однако опыт предыдущих подобных целей оказался печальным. Родственные нацпроектам майские указы 2012-2018 годов фактически так и не были исполнены. В таких условиях возникает много вопросов. Кто будет строить дома, запускать корабли в космос, искать нефть, совершенствовать технологии и открывать научные открытия, учить? Кто будет совершать экономический прорыв, в котором постоянно нуждается Россия?

Люди — важнейшее преимущество нашей страны. Рост человеческого капитала ведет к подъему ВВП. Но чтобы человеческий капитал мог оказать реальный положительный эффект на экономику, он должен грамотно использоваться на рынке труда. Однако пока ситуация не внушает надежды на лучшее.