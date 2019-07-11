МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит проект изменений в законопроект о развитии малого и среднего предпринимательства (МСП), относящихся к вопросу формирования единого реестра субъектов МСП — получателей господдержки, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предусматривается формирование единого реестра на основе сведений о субъектах МСП – получателях поддержки, которые включаются в соответствующие реестры федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, АО "Корпорация МСП", определяются поставщики таких сведений и порядок их представления в ФНС России", — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается установить порядок первого размещения сведений, содержащихся в едином реестре субъектов МСП – получателей поддержки. Переход к единому реестру предусматривается поэтапным для сохранения региональных реестров.

Реализация предлагаемых изменений позволит обеспечить открытый и регулярный доступ к сведениям о поддержке, предоставленной конкретным субъектам МСП, адресность, обоснованность и повышение эффективности её предоставления, подчеркивается в сообщении кабмина. Также это позволит оценивать результаты оказания поддержки субъектам МСП и корректировать её состав и объём, надеются в правительстве.