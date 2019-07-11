МОСКВА, 11 июл /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в июне 2018-2019 финансового года составил 8,476 миллиарда долларов против дефицита в 207,768 миллиарда долларов в мае, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что дефицит бюджета страны за месяц составил 6,4 миллиарда долларов.

Годом ранее в июне в стране был зафиксирован дефицит бюджета в размере 74,858 миллиарда долларов.