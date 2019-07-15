МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. Премьер Дмитрий Медведев соберет в понедельник президиум президентского совета по национальным проектам, участники совещания обсудят ход исполнения поручений правительства по их реализации.

"Медведев проведет заседание президиума совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам, на котором обсудят ход исполнения решений правительства России по вопросам реализации национальных проектов", — говорится в сообщении пресс-службы кабинета.

В заседании примут участие первый замглавы правительства министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев, помощник президента Андрей Белоусов, главы Минэкономразвития Максим Орешкин, Минприроды Дмитрий Кобылкин, Минкультуры Владимир Мединский, Минкомсвязи Константин Носков, Минтруда Максим Топилин и Минстроя Владимир Якушев.