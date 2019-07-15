МОСКВА, 15 июл /ПРАЙМ/. ФГУП "Росморпорт" на фоне судебного разбирательства с Находкинским морским торговым портом пока не планирует подавать иски к другим стивидорам на Дальнем Востоке, но не исключает применения мер к другим компаниям при нарушении требований экологического законодательства, сообщил гендиректор предприятия Андрей Лаврищев.

"Росморпорт" намерен досрочно расторгнуть договор аренды с Находкинским морским торговым портом из-за загрязнения окружающей среды, выбросов в атмосферу, рассказывали в конце мая РИА Новости в пресс-службе предприятия. Оно направляло соответствующий иск в суд. Дело по расторжению договора аренды между "Росморпортом" и Находкинским морским торговым портом будет рассмотрено в Арбитражном суде Приморского края 14 августа.

"Были направлены письма и иным арендаторам, работающим в Восточном порту, а также в порту Посьет. Кроме того, были направлены запросы в контролирующие и надзорные органы, а также в службу судебных приставов. После анализа полученной информации, предприятием будет рассмотрен вопрос о наличии оснований для подачи исковых заявлений о досрочном расторжении договоров аренды", — сообщил Лаврищев на брифинге.

Он напомнил, что "Росморпорт" заключает со стивидорами договоры аренды, которые предусматривают соблюдение арендатором требований экологического законодательства. "Иск к АО "Находкинский морской торговый порт" связан с тем, что портом не применяются эффективные меры к снижению вредного воздействия на окружающую среду, а также не исполняются в установленный срок предписания Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора, управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, требования Находкинской транспортной прокуратуры", — пояснил глава ФГУП.

Он отметил, что все необходимые технологии для работы без претензий от регуляторов указаны в документе по обеспечению перевалки. Как правило, это оборудование угольных терминалов ветрозащитными экранами, локальными ветрозащитными конструкциями, системами пылеподавления (аспирации, орошения), а также об обеспечении механической, либо вакуумной уборки пыли с технологических площадок и проездов, перечислил глава ФГУП. "У предприятия нет цели непременно расторгнуть договоры аренды. Самое главное для нас добиться соблюдения действующих норм экологического законодательства в морских портах", — отметил Лаврищев.