С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл — ПРАЙМ. Уникальный алмаз редкого лимонного оттенка массой 47,61 карата добыли на месторождении имени В. Гриба в Архангельской области, сообщает во вторник региональное министерство природных ресурсов.

"Тринадцатого июля на месторождении имени В. Гриба АО "АГД Даймондс" добыт уникальный, по оценкам специалистов, алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка и ювелирного качества массой 47,61 карата. Отраслевые эксперты отмечают его исключительно правильную форму, безупречную чистоту и отсутствие технологических изъянов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 8 июля на месторождении имени Гриба был добыт крупный алмаз ювелирного качества массой 81,02 карата, а в начале мая здесь добыли уникальные алмазы массой 222,09 и 127,34 карата.

Месторождение алмазов имени Гриба в Мезенском районе Архангельской области является одним из крупнейших в мире, занимая четвертое место по запасам в России и седьмое в мире. Разрабатывающая его компания "АГД Даймондс" принадлежит "Открытие Холдингу".