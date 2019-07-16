МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев продает свою долю в компании (22,42% акций) бизнесмену Роману Троценко, сообщил РИА Новости представитель Ракишева.

Как следует из сообщения компании на LSE, договор купли-продажи 22,4% акций Petropavlovsk, принадлежащих подконтрольной Ракишеву Fincraft Resources, заключен с НПО "Альтаир" 11 июля.

Представитель Ракишева подтвердил РИА Новости, что речь идет о продаже акций структурам бизнесмена Романа Троценко.

"Ракишев продал весь свой пакет акций, 22,4%, Роману Троценко и больше не является акционером Petropavlovsk", — сказал представитель, отметив, что закрытие сделки ожидается в течение одного-двух месяцев.

По данным источника, знакомого с условиями сделки, цена предложения "является хорошей, близкой к рыночной".

Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината — "Покровский рудник", "Пионер", "Маломыр" и "Албын". В 2018 году компания снизила производство золота на 4% — до 422,3 тысячи унций (13,1 тонны).