МОСКВА, 16 июл – ПРАЙМ, Анна Подлинова. Три крупнейших производителя плоского проката – ММК, НЛМК и "Северсталь" – представили свои операционные результаты. ММК по итогам первого полугодия увеличил производство стали по сравнению с годом ранее на 0,4% — до 6,2 млн тонн. "Северсталь" нарастила выпуск стали на 1%, до 6,1 млн тонн.

НЛМК в свою очередь сократил производство стали на 6%, до 8,2 млн тонн. Негативную динамику в компании связывают с началом капитальных ремонтов доменного и конверторного производств.

Опрошенные агентством "Прайм" аналитики положительно оценивают эти показатели: результаты остаются сильными, акции приносят высокую дивидендную доходность. Рост продаж на внутреннем рынке позволяет компаниям увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью. К тому же на стороне производителей слабый курс рубля. Несмотря на некоторое ухудшение конъюнктуры, российские производители окажутся в благоприятной ситуации в ближайшие несколько лет.

В РОССИИ ХОРОШО

Руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов положительно оценивает операционные результаты компаний за второй квартал. Производители нарастили продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (сталь с оцинкованным и полимерным покрытием). С учетом высоких цен на железорудное сырье (цены на руду в Китае достигли сегодня 5-летнего максимума в $131 за тонну на Даляньской бирже) и коксующийся уголь, российские металлурги демонстрируют положительную динамику в горнодобывающих дивизионах, получая максимальный эффект от вертикальной интеграции, перечисляет он. Во втором квартале по отношению к первому выросли и средние цены продаж на 6-8%.

Российские металлурги демонстрируют рост продаж на внутреннем рынке и в случае ММК прогнозируют сохранения сильного спроса в третьем квартале. Продажи на внутреннем рынке "Северстали" достигли 70%, в то время как ММК продал 90% объемов в России во втором квартале.

Несмотря на некоторое ухудшение, операционные результаты российских металлургов остаются сильными, а акции компаний приносят стабильно высокую дивидендную доходность, говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

"Российские компании продолжают получать выгоду от слабого курса рубля, высокой самообеспеченности сырьем и энергией для производства, что позволяет получить более низкую себестоимость, чем у мировых конкурентов", — перечисляет она.

В связи с этим отечественные компании занимают приличную долю мирового рынка, особенно в плане поставок стали в Европу.

ММК и "Северсталь" больше нацелены на покрытие потребностей российского рынка, а НЛМК осуществляет большую часть поставок на мировой рынок, поэтому больше зависима от конъюнктуры. Торговые войны и рост протекционизма не оказывают положительного влияния на рынок, что снижает спрос на сталь. Таким образом, можно считать, что ремонт мощностей НЛМК производится очень вовремя.

СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД

В целом в российской металлургической отрасли наблюдается сложный период, говорит Лукичева. Конечное потребление готовой продукции стагнирует из-за реформации строительной отрасли, спада в продажах автомобилей и общего снижения доходов.

"При этом мировой рынок также не предоставляет отдушины – потребление повсеместно тормозится, темпы роста экономики снижаются, угрожая рецессией", — предупреждает она.

Это будет оказывать давление на производство российских компаний до конца 2019 года и возможно далее. Поддержку им окажут значимые государственные инфраструктурные проекты, отмечает эксперт.

С учетом сильного спроса на внутреннем рынке произойдет рост производства стали российским компаниями во втором полугодии, считает Красноженов. По его мнению, объемы продаж по 2019 году будут сопоставимы с результатами предыдущего года. Финансовые показатели компаний по году будут во многом зависеть от цен на сталь и железную руду во втором полугодии. В случае роста цен, EBITDA компаний может упасть на 10-15% по отношению к прошлому году. В случае стагнации или негативной динамики цен EBITDA 2019 года может упасть более чем на 20%.

ВСКОРЕ СТАНЕТ ЛУЧШЕ

Сейчас на рынке сложилось мнение, что Китай может сократить стимулирование экономики во втором полугодии, что приведет к падению спроса и цен на сталь, говорит Красноженов. Однако пока Китай демонстрирует объемы производства стали, превышающие 1 млрд тонн в годовом исчислении. Цена на горячекатаный прокат в Китае выросла на $10-15 за тонну в первом полугодии, а цены на руду достигли пятилетнего максимума. В то же время цены на горячекатаный прокат в ЕС за аналогичный период упали почти на 10%, а в США падение составило более 25%.

"Китай продолжает наращивать инвестиции в основные средства, которые определяют динамику спроса на сталь", — отмечает он.

Рынок также может недооценивать рост спроса на сталь за счет реализации проектов в рамках инициативы "Один пояс — один путь". Рост спроса на сталь заметен во Вьетнаме и Индии. Говоря о российском рынке, Красноженов ожидает роста инвестиций за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, что может привести к росту спроса на сталь более чем на 3% на внутреннем рынке в среднесрочной перспективе.