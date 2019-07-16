МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Суммарная задолженность по зарплате в РФ за июнь снизилась на 378,8 миллиона рублей, или на 12,8%, и на 1 июля 2019 года составила 2,57 миллиарда рублей, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 862 миллиона рублей (33,6%), в 2018 году – 769,4 миллиона рублей (29,9%), в 2017 году и ранее – 938,3 миллиона рублей (36,5%).

В мае, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ выросла на 1,6%, до 2,95 миллиарда рублей.