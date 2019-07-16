МОСКВА, 16 июл /ПРАЙМ/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в целом одобрила поправки в федеральный закон "О связи", касающиеся реформирования универсальных услуг связи (УУС), сообщили РИА Новости в Минкомсвязи РФ.

"Одобрили с учетом небольших правок", — сказали в пресс-службе министерства, воздержавшись от детальных комментариев. Кабмин в конце апреля поручил Минкомсвязи совместно с заинтересованными федеральными органами власти подготовить и до 30 июня внести в правительство ряд изменений в закон "О связи", касающихся реформы универсальной услуги.

УУС — услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания (сейчас это "Ростелеком"). Сейчас к УУС относятся услуги телефонной связи с использованием таксофонов в отдаленных и труднодоступных поселениях; услуги доступа в интернет с использованием пунктов коллективного доступа (ПКД) в поселениях от 500 человек, а также с использованием точек доступа Wi-Fi (в поселениях численностью 250-500 человек).

Законопроект расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень от 100 жителей. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. "Универсальные" таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС. Также в законе должно быть предусмотрено, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС. Сейчас эти функции по всей стране выполняет только "Ростелеком". Также проектом из состава УУС исключаются ПКД из-за их невостребованности населением.

"Сегодня закон устанавливает список универсальных услуг связи, которые должны быть доступны гражданам, и дает гарантии, что воспользоваться ими можно в заданный срок в приемлемом качестве и по разумной цене. Поправки призваны комплексно оптимизировать оказание услуг связи по всей территории страны, то есть законопроект направлен на устранение цифрового неравенства", – рассказал председатель правления Ассоциации юристов России, член правкомиссии Владимир Груздев, слова которого приводятся в сообщении ассоциации.

"Сегодня более чем в 25 тысячах населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 250 человек многие услуги связи фактически остаются недоступными, так как нет законодательных гарантий предоставления технической возможности доступа к интернету. Такое положение дел будет меняться. Панируется, что до 2026 года в этих населенных пунктах вопрос с доступом будет решен", – уточнил Груздев.