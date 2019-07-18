МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, закрепляющий за Казначейством РФ полномочия по размещению резерва средств Фонда социального страхования (ФСС) на обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сообщает пресс-служба кабмина.

В настоящее время средства страхового резерва размещаются фондом самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях. Отмечается, что такая функция не свойственна фонду в силу специфики его деятельности. В то же время, в соответствии с Бюджетным кодексом Казначейство осуществляет функции по управлению временно свободными денежными средствами с использованием различных финансовых инструментов.

"Цель законопроекта – повышение эффективности размещения резерва средств Фонда социального страхования на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Законопроектом предлагается закрепить за Федеральным казначейством полномочия по размещению средств страхового резерва", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ разработал поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым Федеральное казначейство получает полномочия размещать средства резерва ФСС. Согласно законопроекту, 15% от полученных казначейством средств от размещения будут зачисляться в федеральный бюджет, 85% – в бюджет ФСС.