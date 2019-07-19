ДЕЛО "НОВОГО ПОТОКА"

На этой неделе набирал обороты скандал вокруг Антипинского НПЗ и группы "Новый поток", глава и основатель которой Дмитрий Мазуров был задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве. Дело было возбуждено по заявлению Сбербанка, являющегося крупнейшим кредитором группы. Ранее, в конце мая, Сбербанк взыскал как залог по кредиту 100% акций компании, через которую структуры Мазурова владели 80% акций Антипинского НПЗ. По мнению банка, они ввели кредиторов в заблуждение о финансовом состоянии предприятия, скрыв наличие обязательств перед третьими лицами по поручительствам. Мазурова подозревают в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Суд на два месяца заключил бизнесмена под стражу. Сам он вины не признал и назвал уголовное дело "смешным".

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн тонн является крупнейшим независимым российским НПЗ, не входящим ни в одну из вертикально-интегрированных нефтяных компаний. Ранее он был базовым активом компании "Новый поток", сейчас находится в процедуре банкротства. Сбербанк, являющийся основным кредитором завода, обеспечил передачу операционного управления им азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR в лице нового акционера "Сокар Энергоресурс". Последний привлек финансирование и возобновил производственный цикл. Сейчас Антипинский НПЗ продолжает работу в штатном режиме с использованием давальческого сырья. "Транснефть" сообщила о возобновлении прокачки нефти на предприятие. SOCAR рассматривает вступление в проект как акционер.

СЕЗОН ОТЧЕТНОСТЕЙ

На этой неделе в США стартовал сезон корпоративной отчетности за второй квартал и первое полугодие, который уже оправдывает прогнозы экспертов о снижении прибыли производственных и IT-компаний из-за "торговых войн". В частности, о снижении чистой прибыли в полугодии сообщили финансовый конгломерат Morgan Stanley и интернет-аукцион eBay, Netflix отметила снижение числа подписчиков. О росте чистой прибыли отчитались Citigroup, Microsoft и и Bank of America. В целом, как и предполагали аналитики, финансовый сектор чувствует себя более успешным – его отчетность подает инвесторам сигнал, что он успешно справляется с замедлением экономики и торговыми спорами США и Китая. По мнению экспертов, позитивная динамика ожидается в телекоммуникационном секторе, секторе коммунальных услуг и здравоохранении.

Кроме этого, в среду Центробанк отчитался о ситуации в банковском секторе России. Согласно его данным, прибыль российских банков в январе-июне увеличилась на 58,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 1 трлн рублей. Один из источников прибыли – кредитование населения. По данным ЦБ, банки в июне нарастили его на 1,4%. Параллельно растут и вклады населения — в июне они увеличились на 1,3% и достигли 28,983 трлн рублей. При этом они выросли как в рублях, так и в иностранной валюте. По мнению экспертов, это разные сегменты, но они могут пересекаться – к примеру, ипотечные заемщики не спешат погашать рублевый долг, а сберегают в валюте. По итогам года рост прибыли продолжится, но несколько замедлится на фоне ужесточения по потребкредитам и исчерпания эффекта низкой базы в части отчислений в резервы.

СТРАХОВКА НА 10 МИЛЛИОНОВ

На этой неделе депутаты внесли в Госдуму законопроект о повышении до 10 млн рублей страхового возмещения по вкладам. В настоящее время предельная сумма возмещения составляет 1,4 млн рублей. Речь идет об отдельных случаях — например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий, страховки или выплат от государства и т.п. Если на счет человека приходит такая единоразовая сумма, она часто на определенное время (например, до новой сделки с жильем) значительно превышает установленный максимальный размер возмещения. Авторы законопроекта предлагают принять во внимание социальную значимость подобных событий и международную практику. Возможность получения выплаты предполагается по аналогии со счетами эскроу.

Ранее о повышении предельного размера страхового возмещения говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, это должно касаться ситуаций, когда вкладчик объективно не имел возможности управлять рисками, а также при социально чувствительных ситуациях. Кроме того, законопроектом предлагается распространить страховую защиту на денежные средства некоммерческих организаций социальной направленности и иных общественно полезных организаций, кроме организаций, выполняющих функции иностранного агента. Сумма страховки по таким счетам не будет превышать 1,4 миллиона рублей. Законопроект вступит в силу через 180 дней после официального опубликования в случае его принятия.

ПАЛЬМОВЫЕ СТРАДАНИЯ

Госдума на следующей неделе рассмотрит еще одну внесенную законодателями поправку, предполагающую лишение пальмового масла льгот по НДС. Сейчас ставка для него – 10%, предполагается вернуться к стандартной ставке в 20%. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, решение было принято после обсуждений обращений граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, так как это снижает качество продуктов питания, а иногда наносит вред здоровью. Все фракции поддерживают поправку. Володин пояснил, что бюджет будет получать вдвое больше средств после отмены налоговой льготы, они пойдут на поддержку молочной отрасли. Минфин пока не посчитал объем потенциальных допдоходов бюджета, но назвал идею хорошей, добавив, что нужно посчитать инфляционные риски.

Эксперты не исключают удорожания продуктов, в которых доля пальмового масла значительна, если новация будет реализована. Однако они напоминают, что на рынке сейчас переизбыток этого продукта: у главных производителей – Индонезии и Малайзии – сохранились переходящие запасы с прошлого года, а спрос падает из-за возможных ограничений Евросоюза. Поэтому не исключено, что для сохранения доли рынка они предложат российским покупателям дисконт. Тем более, себестоимость продукта зависит от множества ингредиентов, среди которых пальмовое масло не самое дорогое. С подделками и недобросовестным информированием покупателей о составе продукта бороться таким способом не удастся, но в целом тренд на потребление натуральных компонентов будет способствовать снижению спроса на продукцию с содержанием растительных жиров.

НЕУДАВШАЯСЯ ЭНЕРГОРЕФОРМА

Минэкономразвития публиковало проект указа президента РФ о ликвидации за счет федерального бюджета перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других. В частности, министерство предлагало учесть в бюджете на 2020-2021 годы субсидирование тарифов на электроэнергию для населения, для потребителей Дальнего Востока, Калининградской области и других регионов с особенностями работы энергорынков. Кроме того, предлагалось субсидировать строительство мусоросжигающих ТЭС и электростанций, которые построят для обкатки российских газовых турбин большой мощности.

Минэкономразвития также предлагало принять меры по росту эффективности работы электросетей, в том числе оптимизировать их инвестпрограммы, исходя из роста тарифов не более 2,5% ежегодно. В министерстве посчитали, что это обойдется в 402 млрд рублей в год. Однако на следующий день оно удалило проект указа с сайта нормативных правовых актов, поскольку на его реализацию нет денег. СМИ также сообщали, что причиной удаления проекта даже до конца общественного обсуждения стало отрицательное отношение первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.

СЛАБЫЕ ШЕВЕЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Минэкономразвития зафиксировало слабую динамику роста ВВПР РФ. Во втором квартале показатель вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении, сообщает министерство. В январе-марте рост показателя составил 0,5%. По оценке МЭР, это свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике. Основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле–июне внесли промышленные виды деятельности — в общей сложности 0,8 процентного пункта, в то время как вклады других базовых отраслей — торговля, строительство, транспорт — были околонулевыми. Эти оценки расходятся с данными Росстата, согласно которым экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Предварительную оценку динамики ВВП за второй квартал Росстат опубликует в августе.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%. Российские власти полагают, что этого ориентира достичь удастся, в том числе, за счет возможного смягчения денежно-кредитной политики. Оптимизма добавляют и июньские данные по промпроизводству: по оценке Росстата, показатель ускорился до 3,3% с майских 0,9%. Ускорение, по данным МЭР, связано с улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях. В целом по итогам полугодия драйверами роста по итогам полугодия стали не только добывающие производства – добыча металлических руд, газа и сырой нефти, но также фармацевтика, металлургия и нефтехимия. При этом рост добычи полезных ископаемых демонстрирует замедление четвертый месяц подряд и есть риск, что это негативно повлияет и на годовые показатели.