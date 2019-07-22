ПЕКИН, 22 июл — ПРАЙМ. Китай вводит антидемпинговые пошлины сроком на пять лет на импортируемые из ЕС, Японии, Южной Кореи и Индонезии листы и рулоны горячей прокатки из нержавеющей стали, а также заготовки из нержавеющей стали, говорится в опубликованном в понедельник заявлении министерства коммерции КНР. РФ запросила консультации в ВТО из-за американских пошлин на сталь

"С 23 июля 2019 года сроком на пять лет вводятся антидемпинговые пошлины в размере от 18,1% до 103,1% на импортируемые из ЕС, Японии, Индонезии и Южной Кореи листы и рулоны горячей прокатки из нержавеющей стали, а также на заготовки из нержавеющей стали", — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что из-за демпинга со стороны обозначенных стран китайские производители понесли существенные убытки.

Официальное расследование началось в июле прошлого года после того, как в ведомство поступило заявление китайской компании Shanxi Taigang Stainless Steel Co., занимающейся производством различной продукции из стали. Компания от себя лично и от лица ряда других китайских предприятий данной отрасли попросила власти провести антидемпинговое расследование в отношении указанной продукции из нержавеющей стали, цены на которую упали из-за дешевого импорта.

После получения заявления от компании, министерство коммерции провело необходимую проверку данного предприятия, а также поддерживающих его компаний, по итогам которого была подтверждена подлинность предоставленных доказательств и их соответствие китайскому законодательству.

Ведомство приняло решение начать антидемпинговое расследование, которое охватило период с 1 января по 31 декабря 2017 года, а также расследование в отношении того, какой урон был нанесен китайской индустрии действиями поставщиков из обозначенных стран в период с 1 января 2014 года по 31 марта 2018 года.