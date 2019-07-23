МОСКВА, 23 июл /ПРАЙМ/. Минкомсвязь РФ подготовила проект постановления правительства об утверждении правил предоставления субсидий российским юрлицам на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и IT современным практикам обеспечения информбезопасности. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, киберполигон – это инфраструктура для тестирования программного?и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся информационной безопасности.

Предполагается, что субсидия будет предоставляться Минкомсвязью на конкурсной основе. Ее предлагается предоставлять на реализацию следующих мероприятий: создание киберполигона, реализованного, в том числе, с использованием облачных технологий, для обучения современным практикам обеспечения безопасности; создание независимых центров по техническому тестированию программного и аппаратного обеспечения, в том числе, средств обеспечения безопасности информации (за исключением тестирования реализованных в них механизмов защиты информации), позволяющего компаниям получить доступ к аналитической информации и результатам независимого тестирования предлагаемых на рынке решений.

Согласно проекту, средства должны расходоваться на оплату труда работников организации (не более 5% от размера субсидии); затраты организации на закупку работ (услуг) у третьих лиц (не более 25% от размера субсидии); затраты на закупку и аренду ПО?и аппаратных средств. Указывается, что средняя заработная плата одного работника не может превышать размер среднемесячной начисленной зарплаты в компаниях сферы информации и связи, исчисляемой территориальным органом Росстата.

Критериями конкурсного отбора являются: организация либо ее "дочка" обладает собственной вычислительной инфраструктурой для создания и функционирования киберполигона; опытом создания и функционирования центров мониторинга?и реагирования на инциденты информбезопасности; опытом взаимодействия с организациями высшего профессионального образования и практической стажировки учащихся по информбезопасности и ряд других.