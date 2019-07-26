НОВЫЙ ПРЕМЬЕР БРИТАНИИ

Бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в среду вступил в должность премьера страны, сменив на этом посту ушедшую в отставку Терезу Мэй. Он стал 14-м главой правительства при королеве Елизавете Второй, которая по традиции попросила его занять этот пост. Джонсон уже успел произвести самую масштабную смену состава правительства в современной истории Британии без передачи власти от одной партии другой, назначив на ключевые посты своих людей. Кроме того, он пообещал в любом случае вывести страну из ЕС 31 октября, не исключив сценария жесткого "развода" без соглашения. Лондон готов действовать "жестко и беспощадно", считают эксперты, высказывая мнение, что именно такой сценарий станет реальностью – под него Джонсон и "затачивал" свой кабинет.

ЕС пока не намерен возобновлять переговоры с Великобританией по условиям Brexit, однако, по мнению экспертов, с приходом Джонсона прежняя парадигма, рассчитанная на "соглашательскую" позицию Мэй, рухнула. Теперь с новым раскладом сил придется считаться, и именно Брюсселю придется искать выход из тупика. Джонсон, в свою очередь, готов выстраивать новые отношения с ЕС. Он пообещал добиться соглашения, которое пойдет на пользу обеим сторонам, и дал обещание живущим в стране европейцам сохранить их права после Brexit. Кроме того, новый премьер готов увеличить финансирование социальной сферы, полиции и образования, найдя возможности сэкономить даже в случае жесткого сценария. Также он объявил одним из своих приоритетов войну с оппозицией до полного ее разгрома. Однако здесь, по мнению экспертов, будет непросто – лейбористов поддерживает значительная часть населения, с которой придется считаться.

МАРАФОН СТАВОК

На уходящей неделе начался "марафон" заседаний центробанков, в ходе которых регуляторы принимают решение по процентной ставке. Стартовал ЕЦБ, в четверг озвучивший решение сохранить ставку на нулевом уровне – неизменном с марта 2016 года. Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%. Таким образом, решения ЕЦБ совпали с прогнозами экспертов. Регулятор ожидает, что ставки сохранятся на текущем или более низком уровне до первого полугодия 2020 года. Смягчение риторики регулятора дает основания ожидать нового раунда количественного смягчения в скором будущем – ЕЦБ прямым текстом поручил подготовиться к этому соответствующим комитетам. Также стало известно, что ключевую ставку снизил Банк Турции — до 19,75% с 24%

В пятницу ЦБ РФ также выступил в русле мировых тенденций – подтвердив прогнозы аналитиков, он снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых. Это второе снижение в текущем году. В своем комментарии регулятор сохранил сигнал о том, что может еще снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний. На следующей неделе решение по ставкам должны принять ФРС США и Банк Японии, трейдеры также надеются на ослабление монетарной политики.

УСПЕШНОЕ SPO "ГАЗПРОМА"

В пятницу две дочерние компании "Газпрома", зарегистрированные в Нидерландах и на Кипре, завершили продажу 2,93% акций компании, free float при этом увеличится до 46,02%. Цена размещения была установлена в 200,5 рубля за акцию, что на 5,4% ниже стоимости ценных бумаг по итогам торгов до объявления о размещении. Итоговая цена соответствует стоимости размещенного пакета около 139 млрд рублей и оценке всей компании в 4,75 трлн рублей. Спрос инвесторов в рамках SPO был высоким – в 1,4 раза больше предложения, однако "Газпром" ориентировался на российских стратегов и в итоге продал все одному инвестору. Это помогло избежать волатильности котировок. Сама компания оценила итоговую цену как привлекательную, выразив удовлетворение итогами крупнейшего с 2012 года размещения.

Теперь концерн ждет значительного повышения рыночной капитализации. После проведенного SPO ожидается увеличение веса его акций в индексе MSCI Russia, а это создаст дополнительный приток средств от пассивных инвесторов. Невзирая на дисконт, стоимость акций "Газпрома" на бирже росла, продолжая отыгрывать улучшение дивидендной политики, указывают эксперты. После 16 июля, когда произошла дивидендная отсечка, акции "Газпрома" за семь торговых сессий падали в цене более чем на 13%, и в пятницу они почти вернулись на уровни "до отсечки".

США ОТОДВИНУЛИ ПОТОЛОК ГОСДОЛГА

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c Конгрессом по потолку госдолга, а также по бюджету на два года. Лидеры демократов в Конгрессе также сообщили, что с Белым домом достигнута договоренность о временной приостановке лимита долга до 31 июля 2021 года. По этому вопросу еще должно будет пройти голосование в Конгрессе, но проблем, по мнению большинства экспертов, не ожидается. Убрав планку, США избавились от регулирования ежегодной проблемы с получением лимита. С приходом Трампа выросли военные расходы, поэтому предсказуем и рост госдолга. Возможно, Трампу это поможет реализовывать и другие проекты – например, одиозные, как стена на границе с Мексикой.

По всей видимости, бюджетный дефицит никуда не денется, так как это связано с урезанием расходов, чего не любят избиратели – накануне нового выборного цикла связываться с этим никто не будет. Если так пойдет дальше, в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП США. У большинства развитых стран сходные проблемы, более того, их госдолг давно перевалил за 100% ВВП. По мнению экспертов, рост госдолга не приведет к раздуванию очередного "пузыря" – это могут сделать только более рисковые и необеспеченные инструменты. Однако в случае развития масштабного глобального кризиса последствия для стран, где госдолг велик, могут быть более серьезными и протяженными во времени.

ТРАНСНЕФТЬ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КОМПЕНСАЦИЕЙ

На этой неделе совет директоров "Транснефти" утвердил максимальный размер выплат грузоотправителям из-за ЧП в "Дружбе" до 15 долларов за баррель некондиционной нефти. При этом грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки. С этим не согласна белорусская сторона, которая заявляет, что "Транснефть" не может в одностороннем порядке определять пределы компенсации за грязную нефть. Ранее она предлагала РФ в качестве компенсации повысить тариф на прокачку сырья на 21,7%. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак на это сказал, что требования по повышению тарифа справедливы, но не до такой степени, которая заявлена белорусской стороной. Не подтвержден и желаемый Белоруссией объем прокачки – 59 млн тонн нефти в текущем году.

В "Белнефтехиме" при этом считают, что увеличение тарифов на транспортировку нефти по белорусской территории и компенсация недополученной выручки — это лишь одна из составляющих частей компенсационных мер. Пока не решены вопросы по компенсации белорусской стороне за переработку грязной нефти, за выход из строя технологического оборудования НПЗ, за нарушение контрактных обязательств по поставкам нефтепродуктов контрагентам, за привлечение организациями дополнительного финансирования из-за недополученной запланированной прибыли и другие потери, возникшие из-за инцидента. В этих направлениях тоже должны идти консультации, полагают в компании.

СДЕЛКА СБЕРБАНКА И MAIL.RU

В четверг Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) объявили, что создадут СП на базе Delivery Club и "Ситимобил", в котором получат по 50%. Стороны планируют создать ведущую российскую платформу O2O-сервисов (online-to-offline) в сфере еды и транспорта. Совет директоров СП будет включать по три представителя сторон, а также одного независимого директора. Компании планируют инвестировать в СП до 64 млрд рублей при условии достижения целевых показателей на горизонте 12 месяцев после заключения сделки. Планируется, что обязывающее соглашение о создании СП стороны подпишут осенью 2019 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов. Бренд нового СП пока не обсуждался, скорее всего, сохранятся нынешние названия. Через несколько лет предприятие может выйти на IPO.

В то же время, у Сбербанка есть СП с "Яндексом" на базе "Яндекс.Маркета", также банку принадлежит 75% "Яндекс.Денег". Это СП развивает те же направления, в каких будет создано СП Сбербанка и MRG — такси и еда. "Яндекс" рассчитывает, что Сбербанк будет строить с компанией партнерство на долгосрочной взаимовыгодной основе, готов к конкуренции и уверен в сохранении лидирующих позиций. Банк, в свою очередь, не видит в новом СП конфликта интересов по отношению к партнерству с "Яндексом". Оба совместных проекта банка и "Яндекса" имеют определенный набор взаимных симметричных соглашений по исключению конкуренции, так называемый non compete, которые банк "свято соблюдает".

МИНЮСТ США ДАВИТ НА IT-ГИГАНТОВ

Министерство юстиции США заявило о начале антимонопольного расследования в отношении крупных технологических компаний, лидирующих на рынке. Министерство намерено выяснить, как ведущим онлайн-платформам удалось занять доминирующую позицию на рынке, и занимаются ли они деятельностью, направленной на снижение конкуренции, подавление инноваций и нанесение иного вреда потребителям. Цель расследования — оценка конкурентных условий на онлайн-рынке и обеспечение американцам доступа к свободным рынкам, на которых компании конкурируют в предоставлении услуг. Если будут выявлены правонарушения, министерство предпримет соответствующие меры для получения компенсации.

По данным СМИ, расследование минюста создает новую угрозу для таких компаний как Facebook, Google, Amazon и Apple. Названия компаний в заявлении не были приведены, однако было указано, что расследование коснется поисковых платформ, социальных сетей и ритейлеров. После его публикации акции вышеупомянутой "четверки" дешевели в среднем на 1%. Влияние планов министерства навести порядок на онлайн-рынке, по оценкам трейдеров, отчасти сказывалось на котировках до конца недели.

МОРАТОРИЙ НА ЛЬГОТЫ ДЛЯ НЕФТЯНИКОВ

Президент РФ Владимир Путин в понедельник поручил правительству ввести мораторий на новые меры господдержки разработки нефтяных месторождений до завершения их инвентаризации. Срок исполнения поручения — 31 декабря 2019 года. А в четверг стало известно о том, что "Роснефть" просит снижения налогов для своего Приобского месторождения в ежегодном объеме 460 млрд рублей в течение десяти лет. Это должно компенсировать потери компании из-за участия РФ в соглашении ОПЕК+. Из-за ограничений компания с начала 2017 года не добыла 22 млн тонн нефти. Кабмин до 20 июля должен был обосновать господдержку Приобского месторождения, но произошло ли это – официально пока не сообщалось.

Эксперты признают, что добыча на Приобском и других старых месторождениях становится для компаний все менее рентабельной из-за естественного истощения, но указывают на то, что "Роснефть" в своих просьбах о компенсации и попытках переложить ответственность за снижение добычи на сделку ОПЕК+ слишком "перегибает палку". Это, по их мнению, стало причиной объявления моратория. Однако власти вовсе не хотят оставить нефтяников без льгот – после тщательного анализа их целесообразности и поиска оптимальных мер поддержки они будут оказаны. Скорее всего, это произойдет уже не в текущем году и будет оформлено так, чтобы избежать больших потерь для бюджета.