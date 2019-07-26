МОСКВА, 26 июл /ПРАЙМ/. Россия и Турция обсуждают совместный выпуск вертолетов, а также самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.

"В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе — это наша авиационная промышленность в части совместного производства и поставок самолетов Sukhoi Superjet, МС-21", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

В пятницу в Анталье состоялось 16-ое заседание совместной межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Новак является ее сопредседателем.