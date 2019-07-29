МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. По данным министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам первого полугодия 2019 года снизился на 7,7% и составил 2,037 триллиона рублей. В абсолютном выражении региональный госдолг сократился на 169,4 миллиардов рублей, из которых чуть больше половины пришлось на шесть регионов. Сокращение госдолга произошло главным образом вследствие снижения объемов долга перед кредитными организациями.

Государственный долг Краснодарского края сократился на 29,5 миллиарда рублей, Нижегородской области – на 12,2 миллиарда рублей, Свердловской области – на 12 миллиардов рублей, Ставропольского края – на 11,25 миллиарда рублей, Тверской области – на 10,4 миллиарда рублей и Пермского края – на 10 миллиардов рублей, что суммарно составляет 50,4% от общего сокращения госдолга всех регионов РФ за первые шесть месяцев 2019 года. Во всех регионах снижение госдолга связано с существенным или полным погашением коммерческого долга.

Объем муниципального долга составил 355,4 миллиарда рублей, что на 4,4% ниже, чем в начале 2019 года. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 июля 2019 года составил 2,392 триллиона рублей, что на 7,2% ниже, чем полгода назад.

В СТРУКТУРЕ ГОСДОЛГА КОММЕРЧЕСКИХ КРЕДИТОВ ВСЕ МЕНЬШЕ

В структуре суммарного госдолга регионов РФ снова выросли доли бюджетных кредитов и государственных ценных бумаг, в то время как доля коммерческих кредитов сократилась. По оценке экспертов РИА Рейтинг, на 1 июля 2019 года доля бюджетных кредитов составила 49,3%, что на 6,7 п.п. больше, чем на начало года, а доля коммерческих кредитов сократилась с 28,8% до 20,8%. Сокращение доли коммерческих кредитов произошло за счет снижения их суммарного объема на 212 миллиардов рублей, в то время как суммарный объем бюджетных кредитов вырос на 64 миллиарда рублей. Доля государственных ценных бумаг по итогам первого полугодия 2019 года выросла до 26,6%, хотя их суммарный объем снизился на 10,5 миллиардов рублей. Доля государственных гарантий за прошедшие полгода сократилась с 3,2% до 3%.

В 50 РЕГИОНАХ РФ ГОСДОЛГ СОКРАТИЛСЯ

По итогам первого полугодия 2019 года объем государственного долга снизился в 50 регионах РФ, в 18 регионах — вырос и в 17 – не изменился. В последнюю группу входят Севастополь и Сахалинская область, где госдолг по-прежнему отсутствует.

В четырех регионах госдолг сократился более чем на 30%. В лидирующую по динамике группу входят: Пермский край (-54,2%), Чувашская Республика (-42,7%), Тверская область (-42,3%) и Ставропольский край (-34,1%). Во всех перечисленных регионах результата удалось добиться за счет полного погашения задолженности перед коммерческими банками. В Ставропольском крае также за прошедшие полгода существенно сократился объем бюджетных кредитов по сравнению с 1 января 2019 года.

Более чем на 10% объем государственного долга вырос в четырех регионах РФ: в Республике Ингушетия (+15%), Республике Саха (Якутия) (+13,2%), Республике Калмыкия (+12,9%) и Карачаево-Черкесской Республике (+12%). В кавказских республиках госдолг увеличился за счет роста объема бюджетных кредитов, в Республике Калмыкия выросли как объемы коммерческих займов, так и бюджетных кредитов, а в Республике Саха (Якутия) за полгода 2019 года не изменился только объем бюджетных кредитов, остальные виды задолженности увеличились.

ПО РАЗМЕРУ АБСОЛЮТНОГО ОБЪЕМА ГОСДОЛГА СМЕНИЛСЯ ЛИДЕР

Самый высокий абсолютный объем государственного долга на 1 июля 2019 года отмечается в Московской области, где он составляет 125,7 миллиарда рублей. По сравнению с началом года его объем сократился на 2,4%. На втором месте — Краснодарский край (110,6 миллиарда рублей), который в течение длительного времени занимал первую строчку по абсолютному объему госдолга. Но краевые власти продолжают планомерно погашать свои обязательства. За прошедшие полгода объем госдолга края сократился на 21,1% за счет частичной выплаты по коммерческим кредитам и сокращению государственных гарантий, при этом другие виды задолженности остались на уровнях начала 2019 года. Более 90 миллиардов рублей долгов накопили региональные власти в Красноярском крае (96 миллиардов рублей) и в Республике Татарстан (94,3 миллиарда рублей). И пятое место по размеру госдолга среди всех российских регионов занимает Нижегородская область (62,9 миллиарда рублей). На эти пять регионов приходится более 24% от суммарного государственного долга всех российских регионов. Но, стоит отметить, что, несмотря на достаточно высокие объемы госдолга, во всех указанных регионах уровень долговой нагрузки на региональный бюджет находится на удовлетворительном уровне и не превышает 51%.

ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА НА РЕГИОНАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТЫ СНОВА СОКРАТИЛАСЬ

Для определения уровня долговой нагрузки регионов эксперты рейтингового агентства "РИА Рейтинг" по заказу АЭИ "Прайм" провели исследование и составили очередной рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в первом полугодии 2019 года. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах субъектов РФ. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2019 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.06.2018 г. по 01.06.2019 г.).

Общероссийский уровень долговой нагрузки продолжил снижаться и на 1 июля 2019 года составил 21,9%, что на 3,4 процентных пунктов ниже, чем было зафиксировано на 1 января 2019 года. Диапазон значений в региональном разрезе немного сократился и варьируется от 0% в Севастополе и Сахалинской области до 227,4% в Республике Мордовия.

Республика Мордовия многолетний антирекордсмен и традиционно замыкает рейтинг регионов РФ по уровню долговой нагрузки. Но хотелось бы отметить некоторые позитивные изменения, произошедшие за шесть месяцев 2019 года. Долговая нагрузка на республиканский бюджет на 1 июля 2019 года составляет 227,4%, что на 9,5 процентных пункта меньше, чем было на 1 января 2019 года. Положительное влияние оказал рост налоговых и неналоговых доходов бюджета региона, объем которых за пять месяцев 2019 года увеличился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, на 0,5% снизился объем госдолга.

Также в группу замыкающих рейтинг входит Костромская область, где уровень долговой нагрузки на 1 июля 2019 года составляет 102,5%, что на 12,8 процентных пункта лучше, чем полгода назад. Второй год в регионе ведется казначейское сопровождение, главной целью которого является повышенный контроль региональных расходов, и, судя по планомерному снижению давления на региональный бюджет, дает результат. По итогам шести месяцев 2019 года объем госдолга региона снизился на 5,4%, а налоговые и неналоговые доходы выросли на 14,7%.

РЕГИОНОВ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ ВСЕ МЕНЬШЕ

На 1 июля 2019 года в 35 российских регионах уровень государственного долга составляет 50% и более объема годовых налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета, среди них в 16 он выше 70% объема собственных доходов. За прошедшие полгода эта группа сократилась: на 1 января 2019 года в 42 регионах госдолг превышал 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 23 субъектах РФ показатель превышал 70% собственных доходов. Только в двух регионах РФ – Республике Мордовия и Костромской области – объем госдолга превышает налоговые и неналоговые доходы бюджета.

ЛИДИРУЮЩАЯ ГРУППА РАСШИРЯЕТ СОСТАВ

Низкий уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2019 года зафиксирован в 14 регионах против 11 в начале года. В Сахалинской области и Севастополе государственный долг по-прежнему отсутствует.

Лидирующая группа, где госдолг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, на 1 июля 2019 года включает в себя Москву (1,2%), Тюменскую область (1,4%), Ленинградскую область (2,3%), Алтайский край (3,3%), Санкт-Петербург (5,1%), Ханты-Мансийский автономный округ – Югру (5,6%), Приморский край (5,7%), Ямало-Ненецкий автономный округ (7,3%), Иркутская область (8,3%), Республика Крым (8,5%), Владимирскую область (8,8%). Состав лидирующей группы пополнился Пермским краем (7,1%), Ненецким автономным округом (8,8%) и Республикой Башкортостан (9,4%). Почти во всех перечисленных регионах долговая нагрузка за шесть месяцев 2019 года сократилась и в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре не изменилась.

В 73 РЕГИОНАХ УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ СНИЗИЛСЯ

В подавляющем большинстве регионов уровень долговой нагрузки по итогам первого полугодия 2019 года снизился. Сокращение долгового давления на бюджеты отмечается в 73 регионах РФ. Лидером по положительной динамике стала Тверская область, где долговая нагрузка снизилась на 22,3 процентных пункта в основном за счет сокращения госдолга на 42,3%, при этом налоговые и неналоговые доходы выросли всего на 4%. В Республике Карелия уровень долговой нагрузки сократился на 21,4 процентных пункта как за счет снижения госдолга на 21,9%, так и за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 20,1%. На 19 процентных пунктов долговая нагрузка снизилась в Ставропольском крае, Чувашской Республике и Калининградской области. В одиннадцати российских регионах долговая нагрузка сократилась на 10-18 п.п.

Всего в семи регионах РФ долговая нагрузка по итогам первого полугодия 2019 года выросла. Самое значительное увеличение долговой нагрузки наблюдается в Республике Ингушетия (+12,7 п.п.). В пяти российских регионах уровень долговой нагрузки за прошедшие шесть месяцев текущего года не изменился.

Эксперты РИА Рейтинг по итогам 2019 года ожидают продолжения тенденции сокращения объема госдолга по сравнению с результатом 2018 года. Очевидно, что времена активного наращивания долговой нагрузки для большинства регионов позади, и в текущее время власти очень взвешенно принимают решения. Таким образом, если рост налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов составит около 10%, а суммарный долг останется на текущем уровне, то существенных изменений общей долговой нагрузки не произойдет, и она составит 20-21%.