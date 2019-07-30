МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Правоохранительные органы обратили внимание на работу пенсионных фондов. Во вторник первый заместитель генпрокурора Александр Буксман сообщил, что Генеральная прокуратура РФ по поручению президента с августа начнет проверки исполнения ими законодательства.

К организации проверок следует подойти с особой тщательностью. Факты незаконного перевода пенсионных накоплений из Пенсионного фонда России (ПФР), нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную, сказал Буксман.

Ранее стало известно о задержании фигурантов, связанных с работой пенсионных брокеров, оказывающих посреднические услуги по переводу накоплений клиентов НПФ. Как написал в понедельник "Коммерсант", на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании "МКБ-Капитал", члена совета директоров НПФ "Согласие", члена совета саморегулируемой организации (СРО) "Ассоциация НПФ" (АНПФ) Андрея Неверова. Кроме этого, был задержан сотрудник ПФР и владелец одного из пенсионных брокеров, работавших с "Согласием".

Два года назад Счетная палата (СП) из-за роста случаев мошенничества перекрыла возможность подачи электронных заявлений граждан о переводе пенсионных средств – теперь заявления, как до 2014 года, приходится подавать через МФЦ или напрямую через ПФР. Тогда проверка касалась крупнейших НПФ, работающих с пенсионными накоплениями и проводилась за период с 2012 по 2016 год.

В январе этого года сообщалось о планах СП проверить, как все 34 российских негосударственных пенсионных фонда (НПФ) инвестировали пенсионные накопления граждан в 2015–2018 годах. Пока неизвестно, насколько связаны между собой данные проверки.

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По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, причиной внимания правоохранителей может быть переходная кампания 2015-2016 годов.

"Она характеризовалась крайне агрессивной политикой участников рынка по переманиванию клиентской базы, в том числе из ПФР, что привело к всплеску недобросовестных переводов либо, наоборот, недобросовестных удержаний клиентов фондами. Под нецелевым использованием может подразумеваться неэффективное инвестирование средств пенсионных накоплений фондами, например, вложения в активы сомнительного уровня качества", — рассуждает ведущий аналитик по рейтингам страховых и инвестиционных компаний агентства "Эксперт РА" Артем Афонин.

По его словам, активным привлечением застрахованных лиц из ПФР в основном занимались розничные фонды, специализирующиеся на ОПС. "Поэтому с высокой долей вероятности проверок, связанных с недобросовестными переводами граждан, смогут избежать фонды, ориентирующиеся на добровольное негосударственное пенсионное обеспечение. Под пристальным вниманием могут оказаться фонды, которые в течение последних лет показывали неудовлетворительные результаты работы, отрицательную доходность", — рассуждает эксперт.

К проведению проверок в пенсионных фондах Генеральную прокуратуру подтолкнула активизация мошенничества с переводами пенсионных накоплений без согласия граждан, и затем нецелевое использование данных денежных средств, отмечает доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова.

"Схема такого мошенничества известна: как правило, в адрес негосударственного пенсионного фонда поступает поддельное заявление гражданина, заверенное фальшивой подписью нотариуса. В связи с этим среди населения отмечается высокий уровень недоверия НПФ", — говорит она.

В свою очередь, в Ассоциации НПФ заверили, что последовательно борются за ограничение досрочных переводов (чаще, чем раз в пять лет). Таковых сейчас 98% от общего числа переходов, что приводит к потерям гражданами инвестдохода, недоверию к пенсионным фондам и к пенсионной системе в целом, а также к демотивации фондов привлекать клиентов, считает президент АНПФ Сергей Беляков.

"Кроме того, это создает неправильную мотивацию по перехвату базы клиентов у других фондов", — добавил он.

ЧТО ДАЛЬШЕ

По мнению экспертов, проверка много времени не займет, поскольку число НПФ даже не дотягивает до 50. В случае выявления нарушений Банк России принимает решение об аннулировании лицензии НПФ, назначает временную администрацию по его управлению и подает иск в суд о его принудительной ликвидации. Срок выполнения мероприятий по ликвидации НПФ — 3 года. В течение этого срока ликвидатор осуществляет реализацию активов и расчеты с кредиторами, рассказала Свечникова.

По ее словам, граждане могут получить информацию об отзыве лицензии у НПФ на сайте Центробанка. Агентство по страхованию вкладов аккумулирует средства с участников системы гарантирования прав застрахованных лиц и формирует из данных средств страховые фонды. В тех случаях, когда НПФ ликвидируется, агентство гарантирует клиентам возврат их денежных средств в размере номинала. Речь идет о суммах страховых взносов, которые поступили на накопительную часть пенсии от работодателей, плюс средства, которые уплачены по программе софинансирования и сформированы за счет материнского капитала.

В любом случае с накоплениями граждан не должно ничего произойти, так как все фонды, работающие с пенсионными накоплениями, входят в систему гарантирования и застрахованы АСВ, считает Афонин.

По словам Белякова, АНПФ приветствует любые меры, которые изменят баланс досрочных и срочных переходов в сторону срочных переходов. За последние четыре года потери граждан в НПФ и ПФР составили примерно 100-120 млрд рублей.

"Мерами, которые могли бы быть эффективным средством борьбы, являются либо законодательные ограничения досрочных переходов – АНПФ такой законопроект подготовлен и направлен в ЦБ и в Госдуму, либо договоренность с участниками рынка – не применять агрессивную маркетинговую стратегию по отношению к клиентам других фондов, у которых срок действия договоров еще не прошел 5-летний рубеж", — заключил он.